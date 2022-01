Insólito momento: un periodista deportivo abandonó programa en vivo diciendo que tenía COVID

Un reconocido periodista peruano empezó a toser en pleno programa y abandonó el estudio expresando que tenía síntomas de coronavirus.

Un insólito momento se vivió en un programa deportivo de Perú cuando el conductor dijo que tenía COVID y abandonó el estudio. Sus compañeros, entre risas, le decían que se vaya para que no los contagie y cuando empezó a toser la situación se volvió insostenible.

La variante Ómicron de COVID-19 está afectando fuertemente a todo el mundo y los medios de comunicación no son la excepción ya que siguen realizando producciones en vivo. En Perú, al popular periodista deportivo Gonzalo Núñez, que conduce el programa radial Exitosa Deportes, le agarró un ataque de tos al aire mientras se quejaba de los controles porque aducía tener síntomas compatibles con el coronavirus.

En pleno bloque de la tira deportiva, Núñez manifestó que se sentía mal y comenzó a estornudar, al principio sin cubrirse la boca. "No estoy programado. No quieren hacerme la prueba. No estoy en la lista. Les estoy diciendo que me duele la garganta, me duele la cabeza y no quieren", se quejó al aire. Ninguno de los protagonistas del programa estaba trabajando con barbijo, lo que hacía más grave la situación.

Sus dos compañeros en el estudio al principio le decían que las pruebas para mayores de 60 años eran gratis. Pero cuando notaron su insistencia en recalcar el malestar que sentía lo invitaron a irse. "Señor, entonces mejor retírese porque nos va a contagiar. Mejor señor, hay que evitar un contagio en este plantel. De lo contrario, a partir de mañana Exitosa Deportes sale por Zoom", lo interpeló un compañero de programa.

Luego de eso empezó a toser fuerte nuevamente, lo que generó los gritos del resto y ahí se levantó y se fue. Anteriormente, había repetido varias veces que no le habían realizado la prueba de prevención para saber si era positivo de COVID-19.

Núñez estaba convencido que estaba contagiado porque hacía un día tenía un fuerte dolor de garganta y malestar corporal. Sus críticas apuntaban a las personas encargadas de hacer los chequeos en la radio ya que no lo incluían en la planilla diaria de hisopados para los trabajadores de la empresa.

Supuestamente el ex integrante de Fútbol en América salió a hacerse un testo y los compañeros al aire esperaban que regresara, hasta que sepa el resultado final. Pero el popular periodista peruano no volvió a aparecer, lo que generó preocupación por su estado de salud. Después del momento incómodo vivido al aire, el programa siguió su curso normalmente, como si nada hubiera pasado.