Horacio Pagani y Nicolás Distasio se cruzaron feo en El Trece: "Pelotudo"

Horacio Pagani y Nicolás Distasio se cruzaron fuerte otra vez en el programa del "Pollo" Vignolo por El Trece, en este caso por el polémico penal para River vs. Banfield.

Horacio Pagani y Nicolás Distasio se cruzaron fuerte otra vez en vivo en Pasión por el fútbol, el programa de televisión que conduce Sebastián "El Pollo" Vignolo todos los domingos entre las 23.45 y la 1 por El Trece. En esta oportunidad, la acalorada discusión se dio en base al polémico penal para River en la visita a Banfield, que Enzo Fernández convirtió en gol, en el marco de la décima fecha de la Copa de la Liga Profesional.

El periodista partidario del "Millonario" y el histórico columnista de Bendita (El Nueve) discutieron de una muy mala manera y hasta terminaron a los gritos, con insultos y descalificaciones de por medio. Mientras tanto, el presentador los escuchaba atentamente desde el estadio Florencio Sola y el que comandaba el ciclo desde el estudio del canal era Federico "El Negro" Bulos.

Horacio Pagani vs. Nicolás Distasio por River en El Trece: "Das vergüenza"

Con el partido recién terminado, pasaron nueve minutos de debate en el piso acerca de la acción del penal, aunque el ex Estudio Fútbol (TyC Sports) no intervenía. "Pagani no fue hoy, ¿no? No está en el programa“, lo chicaneó Vignolo. Sin embargo, Horacio no se achicó, reaccionó y lo saludó: "Sí, sí, acá estoy. ¿Todo bien?". "¿Qué te dije del VAR el otro día?", se quejó. Y añadió que "hay que sacar esta porquería. Ahora la cuestión es la doble sospecha: de los árbitros y de los que están en el VAR”.

Fue entonces cuando Distasio lo cruzó y dijo: “Totalmente, hoy Boca debió terminar con nueve hombres y el VAR dijo que no. Sospechoso...”. Automáticamente, Pagani estalló con una risa sarcástica y subió un nivel en la conversación. Incluso, exclamó: “¡Extraordinaria exposición neutral de un periodista! El penal de River fue penal y Boca tenía que terminar con nueve hombres". Además, remarcó que "Enzo Pérez también tendría que haber sido expulsado, pero no lo dicen". "Dejemos hablar primero a la neutralidad, habla el periodismo”, apuntó en forma irónica contra su colega.

El penal para River vs. Banfield que desató la furia de Horacio Pagani.

“Hablan solamente de una jugada puntual, por favor... Se le nota la camiseta a Horacio", insistió Distacio en El Trece. De inmediato, Pagani siguió a pura furia y lo destrozó: “¿¡Qué camiseta, pelotudo!? ¿Qué camiseta? ¿Vos decís que sos de River o no? Yo no soy de Boca, carajo”. No obstante, Distasio continuó con su visión y volvió a pinchar a su compañero: “Sólo que no lo decís”.

“Pero escuchame, pelotudo. ¡Sacame a este logi! ¿Vos periodista? ¿De qué periodista?”, contraatacó un Pagani completamente sacado. A lo que Distasio volvió a contestar: “¿Y vos sos periodista? Das vergüenza todos los domingos”. Ya con una postura distinta, Horacio sacó chapa por su su extensa carrera en los medios y ninguneó a su colega para sentenciar:“un poquitito más que vos sí, papá...”.