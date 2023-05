Horacio Pagani estalló y se la pudrió a un periodista en El Trece: "Andá a cagar"

La furia de Horacio Pagani en vivo en El Trece, en Pasión por el Fútbol, contra uno de sus compañeros periodistas. Se enojó en pleno debate tras el partido entre River y Boca en el Monumental.

Horacio Pagani estuvo totalmente enfurecido en Pasión por el Fútbol, el programa de televisión de El Trece que conduce Sebastián "El Pollo" Vignolo. El experimentado panelista se sacó contra uno de sus colegas en vivo, en pleno debate por el Superclásico que River le ganó a Boca. El gol de penal de Miguel Ángel Borja para el 1-0 sobre el final desató la polémica en el piso.

Luego de lo ocurrido en el Monumental, en el ciclo nocturno discutieron acerca de la pena máxima sancionada por Darío Herrera y el periodista deportivo de Clarín fulminó al árbitro porque para él no fue falta. Además, "Horacito" liquidó a su compañero Héctor Gallo cuando este último no coincidió y sostuvo que fue infracción dentro del área. A partir de ese instante, se tranzaron en un ida y vuelta bien picante ante la atenta mirada del relator.

El fuerte cruce de Pagani vs. Gallo en El Trece por el Superclásico: "No seas boludo"

Cuando El Pollo Vignolo pidió repasar la acción clave del encuentro en las imágenes en el estudio del canal, la mayoría de los presentes estallaron para defender sus respectivas posiciones. En medio del debate, Héctor manifestó que "(Agustín) Sández ni protesta, ¡se lo come! (a Pablo Solari)". Horacio comenzó a reírse irónicamente, por lo que su colega insistió: "¿Pero qué querés que haga (Herrera)?". "¡Pero mirá si eso es penal! ¡El tipo va a la pelota!", lo contradijo Pagani.

Pagani vs. Héctor Gallo en vivo en El Trece.

A partir de ese momento, se dio un caliente intercambio de opiniones entre ambos:

Gallo (G): "¿Pero qué tiene que ver? ¡Le toca el pie!".

Pagani (P): "¡Apenas lo tocó, no lo tocó para que se tire así!".

G: "Tranquilizate. Apenas lo tocó pero fue penal. ¡Porque no hay penalcitos ni penalazos, hay penales y no penales!".

P: "No digas frases hechas".

G: "¡Y vos no digas penalcitos!".

P: "¿Pero quién carajo dijo penalcitos? ¡Digo que no fue penal!".

G: "Pero decís ´apenas un roce´. Apenas un roce, si alcanza para llevárselo puesto... ¡Sí, se lo lleva puesto!".

P: "No seas boludo...".

G: "Bueno, yo te respeto...".

P: "Sí, lo toca, pero no es penal. No es penal, no es penal".

P: "Mirá eso... ¿Es penal eso? ¡Pero dejate de joder, andá a cagar! ¡Dejate de joder!".

G: "Vos querés ganar la discusión y tirás ´vos sos de River, vos sos de Boca, vos sos de Independiente´... ¡Yo no soy de nadie! Yo te respeto a vos. Vos decís que no fue penal, yo digo que fue penal. Listo, viejo".