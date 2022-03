Guillermo Francella le respondió a Gustavo López: "Hincha de Independiente"

El hincha fanático de Racing salió al cruce del periodista y sostuvo que tiene entendido de qué cuadro es el comentarista deportivo.

Luego del clásico entre Racing e Independiente en el que, justamente, la Academia se quedó con el triunfo con un gol de Enzo Copetti hubo un llamativo cruce entre Gustavo López y Guillermo Francella. Primero fue el periodista que apuntó contra el actor, pero ahora la respuesta no se hizo esperar y dijo: "Tengo entendido que es hincha de Independiente".

El primer reclamo fue de Gustavo López quien, luego del partido, sentenció: "“Es una boludez lo que hace, es un hombre grande para esas cosas. Muestra la casa, que tiene el parque grande. Yo hago los videos en un rinconcito para no mostrarle a la gente que tengo la casa grande". Luego de esta situación, Francella recogió el guante y contraatacó.

En una entrevista en Radio Mitre, Francella indicó: "No hablé con él. Me enteré porque me llamó todo el mundo. Me quedé sorprendido, no sé por qué, más allá de que tengo entendido de que es hincha de Independiente". Por otro lado, disparó: "Me sorprendió la cabreada que tuvo, la verdad que no fue con ninguna intención".

El video en cuestión es el clásico viral en el que sostiene "Hermosa mañana, verdad" luego de haber ganado un clásico. En este punto, el actor aseguró que es un viral que "o usan muchos equipos. Pero la única vez que lo hice de verdad fue cuando ganamos la Copa de Campeones contra Tigre en Mar del Plata. Después no lo hice más. Lo hice una vez sola".

Con goles de Gabriel Hauche y Enzo Copetti, la Academia superó 2-1 como visitante al Rojo, que había alcanzado el empate parcial con el tanto de Lucas González. Con este resultado, media Avellaneda celebró un triunfo que sirve para acortar el extenso historial en contra que tienen desde hace largos años.