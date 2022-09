Fantino destrozó al Pollo Vignolo y reavivó la interna en ESPN: "Lo escupo en la cara"

Alejandro Fantino fulminó al Pollo Vignolo y reavivó la vieja interna en ESPN. "Lo escupo en la cara", dijo el conductor santafesino en la radio.

Una vez más, se desató la interna entre periodistas de los canales deportivos. Los protagonistas fueron Alejandro Fantino, Mariano Closs y Sebastián "El Pollo" Vignolo, pero todo arrancó por una picante respuesta del relator y conductor de Animales Sueltos (América TV), entre otros. Si bien comparten la cadena ESPN, "Fanta" lanzó: "Lo escupo en la cara".

El santafesino se puso muy picante contra los dos relatores del canal de televisión de deportes. En su programa Multiverso Fantino en Radio Neura (FM 89.7), el expresentador del Show del fútbol (América) respondió una consulta sobre un posible viaje con "Seba" y Closs al Mundial de Qatar 2022. En este punto, ante la pregunta: "¿Qué pasa si mañana vienen y te dicen ´tenés un pase libre para ir a Qatar con Closs y Vignolo?´", "Ale" respondió: "Lo escupo en la cara al que me lo produce y me lo propone. Y no sé si terminamos a las piñas...".

Después de haber lanzado la tajante respuesta, prosiguió: "Lo digo en el sentido de que le digo lo que siento. ¿Vos no me conocés? Vos sos un irrespetuoso. ¿Me proponés ir con Vignolo y con Closs al Mundial? No, papá. Estás equivocado, me estás faltando el respeto". "Te estás metiendo conmigo, con la memoria de mi padre que siempre me dijo 'siempre de pie, nunca de rodillas'", profundizó.

Fantino fulminó al Pollo Vignolo en la radio.

En el mismo programa, Alejandro indicó: "Que nunca más nadie en el periodismo deportivo clásico me diga como Mariano Closs, en una discusión, una noche futbolera... Por eso esperé a tener mi lugar para decirlo desde mi barco". "Nunca más voy a soportar que venga un colega y me diga 'esto es fútbol'", se sinceró y recordó una vieja molestia con los otros comunicadores mencionados.

"Me hizo acordar a Leónidas cuando le dijo al Persa 'esto es Sparta', le pateó el pecho y lo tiró a un aljibe. A mí no me patea el pecho nadie", insistió. Con respecto a la situación, el ex Intratables (América) añadió: "Tengo los huevos grandes como un Fiat 600 y tengo 432 espadas en la espalda". "Me decís ´esto es fútbol´ y yo también te digo: ´Neura también es fútbol´", completó.

Por qué Fantino se enojó con El Pollo Vignolo y con Closs

La molestia del santafesino llegó después de una noche en la que jugaron Boca e Internacional de Brasil por los octavos de final de la Copa Libertadores 2020. En aquel momento, "Fanta" aseguró que ese partido también incidió porque fue un 9 de diciembre y, según Fantino, era un "día mitológico" para River por aquella final del mismo torneo en el que venció a Boca en Madrid. Sin embargo, desde el otro lado, le lanzaron que "esto es fútbol" para desprestigiar su opinión.