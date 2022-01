El tenso momento entre Mariano Closs y un columnista de Boca: "No los tapen"

Mariano Closs protagonizó un tenso momento en ESPN cuando se cruzó con el cronista que cubre la actualidad de Boca Juniors.

Mariano Closs se cruzó con Augusto Cesar el lunes pasado por el muy bien mercado de pases que llevó a cabo Boca Juniors. "Si son tan buenos, no los tapen", disparó el conductor, molesto con las palabras tanto del cronista como del panelista Juan Simón. El conjunto xeneize incorporó a Darío Benedetto, Nicolás Figal y Pol Fernández, y según contaron en F12 (ESPN) está en busca de más estrellas para su plantel.

Como encargado de cubrir la actualidad de Boca Juniors, Augusto Cesar contó este lunes en F12 que el club de La Ribera está en busca de un nuevo mediocampista para su plantel. El periodista no dio el nombre del futbolista apuntado ya que se trata de un "tapado", pero sí tuvo que defender su postura ante el cruce de Mariano Closs, conductor del envío. Es que tanto el cronista como el panelista Juan Simón destacaron en más de una ocasión a los volantes juveniles que tiene el club y aseguraron que tuvieron buenas actuaciones durante el último semestre.

"Cuando Augusto dice ‘hay un tapado’, digo: ‘Qué raro’. Si estaba tan bien Boca en la mitad de la cancha", disparó Closs, con ironía. Bancando su postura, Cesar replicó con seguridad: "Está claro que juegan bárbaro los chicos". Sobre la búsqueda de un nuevo mediocampista, el cronista explicó que en el Consejo de Fútbol consideran que "la copa la ganan jugadores con experiencia". Pero esta respuesta no conformó a Closs, que volvió a cruzar a Augusto Cesar.

"Boca fue a buscar otra vez mediocampistas. En el medio del torneo, fueron a buscar a (Juan) Ramírez, no pusieron más a (Alan) Varela, y ahora vino Pol (Fernández); y estás diciendo que hay un tapado más en el medio... entonces, ¿estábamos tan bien, o no eran tan buenos como pensábamos?", picanteó el conductor. Nuevamente intentando defender su postura, Augusto Cesar diferenció lo que sucede actualmente con el anterior mercado de pases al asegurar que ahora Boca está trayendo "jerarquía". "Con lo que habías antes, ¿me vas a decir que los chicos no eran mejores que los que jugaban?", insistió el cronista.

"No seas así, Augusto, vos estabas arengando permanentemente ‘vamos vamos los chicos’, y es difícil", lo volvió a cruzar Closs, mientras también disparó un tiro por elevación contra Juan Simón al deslizar que habían inflado de forma desmedida a Agustín Almendra. El exfutbolista se dio por aludido y ratificó su postura: "Yo sigo pensando lo mismo de Almendra. Es un jugador distinto". "Entonces, no lo tapen. Si son tan buenos, no los tapen", cerró Mariano Closs el tenso intercambio.

