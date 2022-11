El presidente de Racing destruyó a Gustavo López: "Hinchas de otros clubes"

Víctor Blanco, el presidente de Racing, fulminó a Gustavo López luego de que el periodista de ESPN y de Radio La Red asegurara que los árbitros y el gobierno favorecen a su club.

Víctor Blanco, el presidente de Racing, aniquiló a Gustavo López, quien en reiteradas oportunidades aseguró en ESPN y en Radio La Red (AM 910) que el equipo de Avellaneda últimamente es favorecido por los arbitrajes por "el peso" del mencionado dirigente en la AFA (Asociación del Fútbol Argentino). Sin embargo, el mandamás de "La Academia" lo desmintió y apuntó categóricamente contra el periodista, que también dijo que el gobierno nacional "ayuda" a la institución albiceleste.

El directivo de 76 años fulminó al conductor durante la extensa entrevista con el programa partidario La Noche de Racing (Radio Genesis, AM 970) el miércoles 9 de noviembre de 2022. Consultado acerca de los diversos temas de la actualidad en el deporte más popular del país, el empresario gastronómico y hotelero aprovechó para descargarse contra el comunicador tras sus fuertes acusaciones especialmente en la televisión nacional.

Víctor Blanco, presidente de Racing, fulminó a Gustavo López de ESPN: "El club de él"

Consultado acerca de los supuestos fallos arbitrales y la colaboración del gobierno nacional con la entidad de Avellaneda, el dirigente lo desmintió de manera contundente. "No, para nada... En el partido con Boca no fuimos beneficiados de ninguna manera", comenzó con relación al triunfo por 2-1 en el Trofeo de Campeones en San Luis, que terminó con once expulsados, ocho de ellos del "Xeneize". De hecho, recordó que "en el segundo tiempo, cobraron muchas faltas que en un partido tan caliente no se cobran" e hizo un repaso general de lo ocurrido en el último semestre: "En el partido con Tigre nos cobraron un penal (en contra) muy dudoso y nos hicieron un penal, que se lesionó (Enzo) Copetti, y no se cobró".

"Si empezamos a ver los arbitrajes, es todo lo contrario. Y tampoco vi todos los partidos del rival de turno durante todo el año para saber cómo fue... Los árbitros un día te dan y un día te quitan", aseveró. Incluso, manifestó que "por algo Racing fue el que más puntos hizo, el que mejor jugó. Lo dijeron muchos colegas y periodistas, ya sin la camiseta".

Con respecto a la supuesta supremacía de su equipo en la AFA, Blanco aseguró que "todos los clubes tienen peso, en los partidos los árbitros se pueden equivocar". "Yo recuerdo el partido con Gimnasia (en La Plata), donde nos cobraron un penal (en contra) que no era, era una mano que estaba pegada al cuerpo tras un rebote... Después hubo un penal a Copetti que no se cobró porque justo el VAR no estaba funcionando", repasó.

Al instante, no lo dudó y apuntó directamente contra algunos comunicadores: "No sé quién lo dice o quién quiere armar todo esto... También tenemos que ser inteligentes, porque los periodistas que son hinchas de otros clubes también instalan temas, ¿no? No tenemos que caer en eso". Allí fue cuando le mencionaron en La Noche de Racing a Gustavo López como uno de los colegas que sembró las sospechas al respecto. "Dice que hasta recibís ayuda del gobierno", le aclararon.

Blanco, el presidente de Racing, aniquiló a Gustavo López de ESPN.

"No, bueno... Yo no le voy a contestar a Gustavo, que lo aprecio mucho como profesional, pero la verdad que del gobierno Racing no recibe nada", contestó el Presidente de "La Acadé". "Si recibían, quizás era más el club de él, pero no quiero entrar en esa polémica", completó para dar a entender que el periodista es fanático de Independiente. "Yo lo que siento que he construido es el trabajo, pero trabajo, eh. Que no se confunda. Tenemos una muy buena relación con todos los dirigentes, hablamos con todos, no tenemos deudas... Somos coherentes, nada es gratis en la vida, pero no pasa por otro lado", concluyó.