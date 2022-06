El Pollo Vignolo se pudrió en ESPN y tomó una drástica decisión: "No va a hablar cuando quiere"

Sebastián Vignolo tomó una drástica decisión en ESPN tras discutir con alguien del canal al aire de F90.

En medio de ESPN F90, Sebastián Vignolo se pudrió y tomó una drástica decisión con respecto a un integrante del programa. Luego de realizar su clásico editorial de todos los días, el conductor cambió rotundamente de tema para atacar a uno de los trabajadores del control por algo sucedido días atrás. Los temas futbolísticos quedaron a un costado -como sucede habitualmente- y esta vez fue por un chascarrillo del relator.

Los compañeros del ciclo no acotaron nada relevante acerca del tema, pero el "Pollo" no cesó en su opinión. Durante varios minutos, cuestionó los tiempos y lo hecho por el hombre de la señal televisiva, que lo único que hizo fue practicar un deporte un viernes por la noche. Al periodista no le gustó nada y lo escrachó al aire.

"Hay cosas que a uno lo sorprenden en la vida. Díganme si hay, o si ustedes conocen mucha gente que va a jugar al pádel a las 10 y media de la noche de un viernes", lanzó el "Pollo". Cuando el encargado del control quiso responderle el conductor esbozó: "Mutealo, no va a hablar cuando él quiere, cuando tiene ganas. El señor es solitario, aburrido y que se lo sacan de encima de la casa".

Y agregó: "Me gustaría saber cuánta gente alquila una cancha de pádel un viernes a esa hora, ni de fútbol se alquila a esa hora. Se juega el sábado a la mañana o a la tarde. Viernes a la noche debe ser el horario de menos alquiler en la historia. Señores, estamos en presencia de un tipo que claramente tiene algún problema de soledad. Gracias 'Gallego', vamos a empezar con el programa. ¿Te pagan para que vayas a jugar? ¿Te la regalan?". El trabajador escuchó atentamente las palabras de Vignolo y le respondió tajante: "Hasta las 9 estoy acá ¿A qué hora querés que juegue?".

Boca le quiere sacar un refuerzo a River: sorpresa en el programa del Pollo Vignolo

El protagonista de esta curiosa historia se llama Diego Valoyes, el extremo de 25 años de Talleres, por el que tanto insistió Marcelo Gallardo en los últimos dos mercados de pases. Como la salida de Eduardo "El Toto" Salvio es inminente porque el contrato que vencerá el 30 de este mes no será renovado, el vicepresidente Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol del club de La Ribera miran de reojo lo que pueda ocurrir con el futuro del colombiano.

En este sentido, la AFA permite seis foráneos y ya existen cinco inscriptos: Carlos Zambrano (Perú), Luis Advíncula (Perú), Jorman Campuzano (Colombia), Sebastián Villa (Colombia) y Óscar Romero (Paraguay). Sin embargo, al regresar de su préstamo de Bragantino de Brasil el próximo 30 de junio, el delantero Jan Hurtado (Venezuela) hará uso de la sexta y última plaza disponible.