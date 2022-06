El Pollo Vignolo se indignó con Ruggeri en ESPN: "¿Nunca mojaste?"

Oscar Ruggeri contó en ESPN F90 que nunca probó dos clásicas comidas argentinas y Sebastián Vignolo le salió al cruce en pleno programa.

Oscar Ruggeri reveló en pleno ESPN F90 que nunca probó dos clásicas comidas argentinas y Sebastián Vignolo lo cruzó al aire. El "Cabezón", fuera de cualquier debate futbolero en el mencionado ciclo, habló con el conductor y sus compañeros, quienes se sorprendieron ante sus insólitos dichos. De hecho, en un momento le acercaron uno de los alimentos para que los coma al aire y el "Cabezón" se negó.

"¿Hay cosas que nunca hiciste? ¿Cómo sabés si hay cosas que no te gustan si nunca las probaste? Por ejemplo, vos me dijiste afuera ¿Nunca comiste un huevo frito?", le consultó el "Pollo". Sobre esto, Ruggeri respondió: "No. Huevo revuelto sí, pero no huevo frito. No me gustaba, de chico no lo comí. Cuando empecé a ser jugador de fútbol me enseñaron que hacía mal. Román me dijo '¿Cómo va a comer huevo frito un jugador de fútbol? Hay que evitar lo frito'. Y desde ahí que lo evito".

Ante esta respuesta, Vignolo insistió: "¿Nunca mojaste un pancito o pinchaste lo amarillo?". Por su parte, y ante las risas de los presentes en el estudio, el "Cabezón" contestó: "No, vi. Pero mis hijos sí. Pero vos por ahí hay cosas que no comiste nunca. Por ejemplo, ñoquis nunca. Una vez comí cinco con cinco vasos de agua, me los tragué enteros porque justo fui a la casa de alguien que me estaba amasando ñoquis".

El conductor no lo pudo creer y nuevamente opinó: "No, pero no podés pasar por la vida sin comer ñoquis. ¿Ves cuando te dicen 'vivir a medias'? El señor. Es lo que te perdiste de vivir. El 99% de los argentinos un huevo frito comió. Y si no comiste un huevo frito dudo que seas argentino. Es increíble. ¿Y los 29 qué hacías? ¿No te ponías la plata abajo del plato?". Ruggeri, enojado, soltó: "Bueno sí, esa joda que hacen. ¿Qué te hace? ¿Te trae más plata? Dale. Hay que trabajar y cobrar la plata a fin de mes".

El cruce entre Vignolo y Ruggeri

Segundos después, le acercaron un huevo frito a la silla en la que estaba sentado el campeón del mundo en México 1986 con un huevo frito para que lo pruebe: "Siempre hay una primera vez. Probá lo blanco", esbozó el "Pollo". A lo que el exjugador respondió: "No voy a comer, encima no como pan". El conductor, molesto por la respuesta de su compañero le contestó: "No hay nada peor que despreciar, nunca hagan lo que está haciendo el señor. Está despreciando a sus compañeros. Lo comemos nosotros".

Filtran el motivo del enojo del Pollo Vignolo con Luis Ventura en ESPN

Durante un debate llevado a cabo en ESPN F90, Oscar Ruggeri reveló el motivo por el que Sebastián "El Pollo" Vignolo está enojado con Luis Ventura. El "Cabezón" habló de la final del Mundial de Italia 1990, donde Argentina cayó ante Alemania tras un penal injustamente cobrado a favor de los teutones y pidió hablar con el árbitro responsable, Edgardo Codesal. Luego de esto, el conductor nombró al periodista de espectáculos y el campeón del mundo en 1986 contó algo inédito.

"¿Quiere salir al aire Codesal? No bueno, yo quiero un día tranquilo la verdad. Si te pongo a Codesal, vos poneme a Ventura", lanzó Vignolo directamente contra Ruggeri, quien aseguró que quería dialogar con el árbitro para debatir por aquella polémica jugada. Sobre esto, el "Cabezón" respondió y reveló el motivo de la pelea de "El Pollo" con su colega: "A Luis Ventura quiere porque no le dieron el premio".