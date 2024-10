El Pollo Vignolo se cansó y destrozó al River de Gallardo en ESPN: "No hizo nada"

El Pollo Vignolo se cansó y destrozó al River de Gallardo en ESPN

Sebastián "Pollo" Vignolo abrió una nueva emisión de ESPN F90, en la televisión, con una fuerte crítica al River Plate de Marcelo Gallardo luego de la goleada sufrida a manos del Atlético Mineiro en Brasil. El "Millonario" quedó comprometido con el 3 a 0 en contra de cara a la vuelta que tendrá lugar en el Estadio Monumental el martes 29 de octubre del 2024, cuando los del "Muñeco" estarán obligados a dar vuelta la serie. Con respecto al resultado y lo que se viene, el reconocido conductor no se guardó nada.

El relator fue por demás tajante con su editorial en el ciclo de televisión que se emite de lunes a viernes de 13 a 15 horas. A través de sus palabras, dejó en claro lo que piensa con respecto al planteo del entrenador para este encuentro trascendental, en el que los de Núñez no tuvieron una buena noche. Igualmente, deslizó un mensaje de esperanza sobre el final sobre lo que logró el equipo de la mano del técnico años anteriores.

"River no está muerto, sí está herido, muy golpeado. Vi muchas historias de los River de Gallardo donde lo dieron por muerto, revivió y terminó matando al que teóricamente era su asesino. ¿A qué me aferro? En la cancha de River probablemente sea otro equipo que alguna vez lo ha sido, a que Gallardo buscará de alguna manera tocar a sus jugadores para que reaccionen", disparó munición gruesa el cordobés. "Me parece que Mineiro hizo el partido perfecto, que River hizo su peor partido, está en condiciones de jugar mucho mejor y porque coincido que en el Monumental es un equipo totalmente diferente", esbozó el "Pollo" Vignolo en el comienzo de su análisis.

Por otro lado, habló sobre el entrenador y lo que no tuvo su equipo en el verde césped: "Lo peor que le debe estar pasando hoy a Gallardo, un técnico extraordinario y fantástico, es que entiende, observa que este equipo no lo representa o por lo menos como jugó anoche". "Él también ha sido responsable, no le estoy quitando la responsabilidad. Ha sido el dueño de todos los equipos de River, el que lo adiestró de tal manera que con una mirada o un gesto sabía lo que tenía que hacer, anoche no. No supo lo que tenía que hacer, hizo todo mal", sentenció categóricamente.

El fuerte comentario del Pollo Vignolo sobre el River de Gallardo

Una de las frases llamativas del periodista que más llamó la atención fue lo referente a cómo afectó al equipo lo sucedido en cancha: "River siempre interpretó que los partidos estos duran 180 minutos... Ayer en determinado momento pensó que la serie se terminó, se suicidó. No era momento, no estaban las condiciones. No era un equipo que podía revertir esta historia, tal vez en seis días es diferente, tiene tiempo para trabajar, pensarlo y recuperarse". "¿Cómo va a poner en terapia intensiva su clasificación y perder la cabeza como la perdió? Ayer no sé qué quiso hacer. Se volvió loco, le pateó un sólo tiro al arco, no hizo nada. No se defendió, no la tuvo, no atacó. Le faltó inteligencia, frialdad y entró en la locura y a los brasileños les encantó. A River le faltó el ´tirate en el piso´. Anoche no vi al River de Gallardo, no era, no tenía nada que ver. No lo den por muerto, no lo subestimen porque todavía tiene tiempo, jugadores y una historia que deberán respetar", se preguntó, enfurecido.

River perdió 3 a 0 con Atlético Mineiro en la semifinal de ida de la Copa Libertadores

Cuándo juegan River vs. Atlético Mineiro por la semifinal de vuelta de la Copa Libertadores

El "Millonario" se presentará en un cruce trascendental con el equipo de Milito el próximo martes 29 de octubre del 2024 a las 21:30 horas de Argentina en el Estadio Monumental, con el objetivo de revertir el 3 a 0 sufrido en Brasil. El ganador de esta serie chocará en la gran final en Núñez contra el vencedor de Peñarol vs. Botafogo. La transmisión en vivo del partido en la televisión será del canal de cable Fox Sports y por Telefe, además de otras alternativas como DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.