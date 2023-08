El Pollo Vignolo le soltó la mano a Gago tras el papelón de Racing en la Copa: "Tiene que aprender"

Sebastián "Pollo" Vignolo cuestionó el planteo del Racing de Fernando Gago en el duelo de Racing ante Atlético Nacional de Medellín por los octavos de final de la Copa Libertadores y lo destrozó en ESPN F90.

Sebastián Vignolo realizó su clásico editorial de todas las tardes en ESPN F90 y lanzó una feroz crítica contra el planteo de Fernando Gago por la derrota de Racing en Colombia contra Atlético Nacional. El conductor analizó el encuentro correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores y no perdonó equipo por lo hecho en la cancha. Además, el "Pollo" reveló detalles de una etapa de su pasado que nadie conocía y lo comparó con la "Academia".

Sin dudas, la caída por 4 a 2 complicó a los de "Pintita" de cara a la vuelta en la mencionada instancia y están obligados a ganar en el "Cilindro" por más de dos goles para clasificar a cuartos. El relator se refirió a las diferencias entre el torneo local y el continental con un insólito paralelismo en el que habló de su etapa como pescador y llamó la atención de todos los presentes en el estudio de la señal de Disney. Sin embargo, las palabras contra la formación que salió al campo de juego fueron lo más picante de su opinión.

"Los pescadores te dicen que no es lo mismo la pesca de mar que la pesca de río. No es lo mismo pescar en una laguna que embarcado en lugares más profundos. No es lo mismo jugar el campeonato que la Libertadores. A la Copa hay que saber jugarla, no alcanza con tener buenos futbolistas. ¿De qué se trata? En principio entender que los partidos duran 180 minutos, los errores se pagan caro y la experiencia cuenta. Racing tiene que aprender a jugar la Copa Libertadores", lanzó el "Pollo" con respecto a lo sucedido entre la "Academia" y Atlético Nacional.

Por último, el periodista se refirió a lo vivido por el DT en el último tiempo con las bajas que sufrió: "Me da la sensación que Racing lo va a pasar, que va a superar esta instancia de la Copa Libertadores. No va a ser el de ayer, y creo que Atlético Nacional va a bajar. Tiene buenos futbolistas, no puedo decir que es un buen equipo porque se desarmó. Ayer veía la formación y no me daba garantías. A mí Racing me gustaba, estoy hablando del equipo de otro momento, del que Gago amasó durante un tiempo y se fue desintegrando. Los expertos parecían principiantes. Ayer se equivocaron. Lo primero que tiene que hacer es usar bien la cabeza, la inteligencia, porque pudo haberse quedado afuera anoche. Todavía está con vida".

El Pollo Vignolo reveló quién es su joya preferida del fútbol argentino

Sebastián "Pollo" Vignolo reveló quién es su jugador favorito del fútbol argentino y, en este caso, se inclinó por una promesa de Boca. El conductor de ESPN F90 llenó de elogios en la televisión a una de las joyitas del equipo de Jorge Almirón y hasta les pidió a los árbitros "que lo protejan" durante los partidos por las patadas que suele recibir en las canchas.

El elegido por el relator es nada menos que Exequiel "Changuito" Zeballos, el extremo de 21 años que se recuperó de una grave lesión y de a poco vuelve a sumar minutos en la Primera División del "Xeneize". El periodista deportivo halagó al joven santiagueño, además de explicar los motivos por los que se queda con él por encima del resto a nivel nacional.