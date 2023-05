El Pollo Vignolo apuró a Pagani y se pudrió todo en El Trece: "Nos vamos"

El Pollo Vignolo y Horacio Pagani se cruzaron en El Trece, en el programa de televisión Pasión por el Fútbol, por la estatua de Marcelo Gallardo en River. Qué se dijeron el conductor y el panelista.

Sebastián "Pollo" Vignolo y Horacio Pagani volvieron a tener un cruce fuerte en Pasión por el Fútbol (El Trece), en este caso por la estatua de Marcelo Gallardo en River. Durante el programa de televisión nocturno del domingo 28 de mayo de 2023, el conductor y el panelista discutieron por la escultura para el ídolo del "Millonario" que fue descubierta en las afueras del estadio Monumental.

Uno de los temas del ciclo fue la obra dedicada al "Muñeco", uno de los máximos ídolos históricos del "Millonario". Si bien todos en el piso opinaron sobre ella, la visión más polémica la tuvo el comunicador de TyC Sports, que destacó el "bulto" del entrenador en la zona de los genitales, que tantos comentarios generó en las redes sociales.

El cruce entre el Pollo Vignolo y Pagani por la estatua de Gallardo en River: "No me gusta mucho"

En pleno programa en El Trece, el conductor de Pasión por el Fútbol valoró la obra realizada por el club de Núñez y comenzó el debate al respecto. Uno de los que opinó fue precisamente Horacio, quien expresó: "No quiero hacer comentarios sobre cuestiones culturales que no sé, pero no me gusta mucho...". Además, afirmó que "no tiene codo" y el relator le respondió que "bueno, es una estatua, tampoco...".

"Y además le hicieron un tobul... ¿Viste el tobul que le hicieron? Jajaja. El punto es este", agregó Pagani, que cuando quiso seguir no pudo por las risas de sus compañeros en el estudio del canal. Al mismo tiempo, su colega Héctor Gallo coincidió en que "hubo una exacerbación" en esa parte del cuerpo de la escultura del DT.

Allí fue cuando irrumpió Nicolás Distasio para chicanear a Horacio y remarcó que "es una estatua que trae muchos recuerdos, que revuelve muchas heridas, que genera un dolor que todavía no ha sanado". "Queda todavía ese remordimiento de decir: ´¡Ay, lo que sufrí! ¡Lo que sufrí con este muchacho!´", amplió. Y luego insistió con que "es una estatua que remueve todo eso y están envenenados".

"¡Que hagan una estatuita al lado de la Conmebol! ¡Una chiquitita de la Conmebol al lado! Porque la Conmebol ayudó un poquitito", reaccionó Pagani duramente con relación a los fallos arbitrales que hubo con River durante la edición de la Copa Libertadores 2018, en la que derrotó a Boca en la final. "Todavía duele, hay que entender el dolor", acotó Distasio.

"Yo creo que el único dolor ocurrió en 2012, cuando River perdió contra Boca Unidos y justo Boca había ganado. ¡Qué triste ese día!", le contestó Horacio. "¿Pero por qué nos vamos de una estatua ahí? Estamos mostrando una estatua...", irrumpió Vignolo. "¡Eso sí que fue triste, que fue irse a la B, carajo! Jajaja", siguió Pagani en la suya.

Al instante, "El Pollo" resaltó que "Gallardo fue el mejor entrenador de la historia de River", con lo que Distasio coincidió, aunque Horacio gritó: "¿Quién dijo? ¿Vos lo viste dirigir a (Ángel) Labruna? ¿Alguien de los que está acá tiene 140 años para haber visto todo?". No obstante, el relator remató: "Con todo respeto para Labruna, para mí Gallardo hizo más preponderante que nunca a River en los clásicos contra Boca y ganó la Libertadores más importante de la historia".