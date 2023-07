El Pollo Vignolo anunció el triste adiós de un compañero de ESPN F90: "Salir del aire"

El Pollo Vignolo anunció el triste adiós de un compañero de ESPN F90, el programa de televisión sobre el fútbol argentino que conduce de lunes a viernes.

Sebastián "Pollo" Vignolo anunció en vivo en ESPN F90 que uno de sus compañeros habituales en ese programa de televisión no estará más al aire con una de las secciones que lo destaca en el ciclo, que se emite de lunes a viernes de 13 a 15 horas. Durante la edición del lunes 3 de julio de 2023, el conductor sorprendió con una revelación particular.

De acuerdo con el relator, el que sufrirá esta situación es nada menos que su amigo Federico "Negro" Bulos. Como siempre, el platense se lanzó con "Las Perlas" de la semana pasada para distinguir al mejor y al peor personaje del fútbol argentino en los últimos días. Sin embargo, lo que llamó la atención fue la introducción del cordobés.

El Pollo Vignolo chicaneó al Negro Bulos en ESPN F90: "Vamos a ver"

Sobre el cierre de una nueva edición del programa, "Fede" se lanzó con sus "perlas" al mejor estilo del exárbitro Guillermo Nimo en la TV. Antes de que le entregara la perla blanca a Sergio "Huevo" Rondina y la negra a Guido Mainero, el conductor presentó la sección de una manera llamativa: "Señoras y señores... A punto de dejar de salir del aire". "Ah, ¿se termina?", irrumpió Oscar Ruggeri en ese instante. "Vamos a ver si va fuerte hoy, eh...", desafió Sebastián a Bulos.

¿Se terminan Las Perlas del Negro Bulos en ESPN?

Luego de haber destacado al entrenador Rondina por haber derrotado al River líder de Martín Demichelis al mando de Barracas Central, "El Negro" fue con todo contra Mainero, el mediocampista de Sarmiento que fue el máximo responsable del gol del 2-0 de Boca en La Bombonera. No obstante, antes de que empezara a hablar del volante del "Verde", Vignolo hizo un peculiar juego detrás de cámaras.

Allí, el relator invitó a participar del ciclo a sus colegas del programa siguiente: ESPN F360, con Gustavo López. Ambos chicanearon juntos a Bulos y López le pidió algo de cara a su perla negra para algún protagonista del fútbol argentino: "Dejá de aclarar eso de que no es nada personal... Ya sabemos que no es nada personal, no hace falta aclararlo. ¡Al hueso!". "Claro, eso del dulce no le gusta mucho a Gustavo", cerró el conductor.