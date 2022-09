El Pollo Vignolo amagó con irse en vivo y tiembla ESPN

Sebastián "El Pollo" Vignolo amagó en vivo con irse de ESPN y el canal de televisión tiembla. La palabra del conductor de F90.

Sebastián "El Pollo" Vignolo asustó a ESPN en vivo durante la emisión de F90 del jueves 1° de septiembre de 2022. Instalado en Europa desde finales de agosto por motivos laborales, el conductor aportó lo suyo mediante un móvil hacia el cierre de esta edición del ciclo que se emite de lunes a viernes de 13 a 15.

Desde las calles de Milán, Italia, el relator les adelantó a sus compañeros que se vienen algunas entrevistas con jugadores de la Selección Argentina de fútbol, entre otras cosas. Sin embargo, hubo un detalle adicional que no pasó desapercibido para quienes estaban en el estudio de la señal deportiva en Buenos Aires: Diego "El Chavo" Fucks, Oscar "El Cabezón" Ruggeri, Daniel Arcucci, Carlos "El Cai" Aimar, Federico "El Negro" Bulos, Marcelo Espina y Marcelo "El Cholo" Sottile.

El Pollo Vignolo amagó con irse y tiembla ESPN: "Hay una cosita dando vueltas"

Alrededor de las 14.30, Fucks saludó al presentador habitual a la distancia para que participara en F90 desde el Viejo Continente. Luego del cálido saludo con todos, Ruggeri lo chicaneó y exclamó: "¡Aaaaah, bueeeeno, che!". "¿Qué pasa, qué pasa?", respondió el periodista con una sonrisa en el rostro desde Milán.

"Creía que te habías ido a vivir allá, no sabía yo...", insistió desde la Ciudad de Buenos Aires el exfutbolista, desafiante. "¡No, no! La verdad, por ahora no. Por ahora no", respondió "El Pollo". En ese instante, Vignolo asustó a las autoridades de ESPN y dijo al aire: "Hay alguna cosita dando vueltas, pero...".

Sin embargo, el relator llevó tranquilidad y aclaró: "No, la verdad es que yo soy muy fiel a ustedes y pronto voy a volver". Para cerrar el momento, "Seba" insinuó que en breve saldrá una entrevista con Lautaro Martínez a través de la plataforma de streaming del canal: "Imagínense con quién vinimos a hablar hace un ratito, lo van a ver dentro de un tiempito por Star +".

El Pollo Vignolo amagó en vivo con irse de ESPN ante una pregunta de Ruggeri.

Por qué El Pollo Vignolo no relata en ESPN

El sábado 20 de agosto de 2022, el periodista de 47 años abandonó la Argentina rumbo a Europa "por motivos laborales". Y recaló en Milán tras haber estado algunos días en Madrid (España) y en Londres, Inglaterra, donde conoció las instalaciones de Chelsea.

En las redes sociales se especuló con una probable futura entrevista a Lionel Messi en París y una visita al Estadio Santiago Bernabéu de Real Madrid. Incluso, un usuario de Twitter manifestó que ya estaría arreglada con Ruggeri la presencia de ambos para el partido entre "El Merengue" y Betis del próximo 3 de septiembre por LaLiga. "Volvería a relatar en ESPN Premium recién el 11 de septiembre para ´El Superclásico´ entre Boca y River en ´La Bombonera´", se animaron a mencionar otras personas.