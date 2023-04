El Pollo Vignolo abandonó el estudio de ESPN por una desubicación de Ruggeri

Sebastián "Pollo" Vignolo abandonó el estudio de ESPN F90 en medio de un momento polémico del programa y sorprendió a todos.

Sebastián Vignolo abandonó el estudio de ESPN F90 en pleno programa luego de que Oscar Ruggeri se desubicara al aire cuando se desarrollaba el pase de F12 a F90. Esta situación generó que el conductor no soporte la situación y se vaya del piso para no presenciar lo que pasaba.

Si bien varios de los integrantes de ambos ciclos comenzaron a reírse, lo que más llamó la atención fue la decisión del "Pollo". El relator trató de frenar a su compañero en varias ocasiones para que no siga con la "broma", pero el campeón del mundo continuó y derrapó. Por supuesto, luego de esto volvió para la apertura, en donde minutos después dialogó con el exjugador de la Selección, Maximiliano Rodríguez. Más allá de esta situación, lo más lamentable tuvo que ver con el tenor del chiste que era homofóbico. Lo peor es que nunca -ninguno de los presentes- trató de frenar la barrabasada que dijo.

Claro que, lo que sucedió antes de la nota no pasó desapercibido y Vignolo se mostró completamente incómodo ante cada palabra del "Cabezón": "No, no, yo digo que no, Mariano. ¿Abrió la práctica Almirón? ¿Qué se vio hoy de Boca? Yo no quiero ser responsable. Me voy. Dejá la cámara ahí", lanzó el "Pollo" mientras Ruggeri contaba el polémico chiste en el programa. Acto seguido, el periodista abandonó el estudio dejando sin palabras al resto. Quien tomó la posta ante la situación fue Mariano Closs, quien soltó: "F12 se fue, ya pasó".

El papelón del ex defensor se dio horas después de que anuncie un rotundo cambio en su vida y sorprenda a todos en vivo. "El último pollo que como, empiezo a hacerme vegetariano. Me despido a los 61 años del pollo", expresó Ruggeri. Acto seguido, el panelista explicó lo que lo llevó a cambiar su alimentación. Lejos de este tema que trascendió por sus dichos, ahora cometió una gravísima falta de respeto.

Sebastián "Pollo" Vignolo abandonó el estudio de ESPN F90

Morena Beltrán lapidó irónicamente en ESPN a Villa, de Boca

Morena Beltrán destrozó a Sebastián Villa en ESPN por un gesto obsceno del delantero para celebrar el gol agónico del 2-2 de Boca frente a Rosario Central. La periodiista deportiva se mostró indignada por el desubicado festejo del extremo colombiano cuando Jorge Figal marcó el empate definitivo en Arroyito para rescatar un punto sobre la hora.

En el momento en el que se vio al delantero gesticulando de esa manera, Morena disparó irónicamente: "Muy adecuado para el momento que está viviendo el festejo de Villa, muy adecuado...". No obstante, Vignolo se hizo el desentendido y reconoció que "no había visto este festejo de Villa". Por su lado, Beltrán cerró con que "la verdad... Atinadísimo para la situación judicial".