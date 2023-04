El picante cruce entre Ruggeri y Doman en vivo por ESPN

Oscar Ruggeri cruzó fuerte a Fabián Doman ante El Pollo Vignolo en la televisión, en ESPN, tras su salida como presidente de Independiente. Qué le dijo el panelista de F90.

Oscar Ruggeri cruzó fuerte a Fabián Doman en ESPN F90 y hasta lo chicaneó por su pasado en el Bailando por un Sueño. El panelista fue entrevistado en el programa de televisión de Sebastián "Pollo" Vignolo y liquidó a su amigo, a quien conoce desde hace mucho tiempo por su pasado en común en América TV y El Trece.

En la extensa entrevista tras la salida del periodista como presidente de Independiente, "El Cabezón" le consultó por la falta de inversores que le habían prometido inyectar dinero en el club de Avellaneda para salvar la delicada situación. Y en ese momento ocurrió un curioso intercambio entre ambos, con el conductor como el tercer involucrado.

Ruggeri liquidó a Doman ante El Pollo Vignolo: "Te la llevaste toda"

Mientras el protagonista explicaba las razones por las que se marchó del cargo después de apenas seis meses en "El Rey de Copas", declaró: "¿Qué le voy a decir al hincha? Lo que dije en la carta y lo digo de vuelta: le pido disculpas y le pido perdón". Además, profundizó: "Hice todo lo que estaba a mi alcance, dejé de laburar. Yo lo digo y el conductor con el que hablo, vos, Pollo... Tendremos unos manguitos pero no tenemos la plata del Cabezón".

Ruggeri liquidó a Doman en ESPN por el Bailando por un Sueño.

Inmediatamente luego de la chicana de su amigo, el campeón del mundo con la Selección Argentina reaccionó y se la devolvió: "¡¿Y qué me ponés a mí?! ¡Vos del Bailando te la llevaste toda!". "Nosotros vivimos de lo que trabajamos... Podemos tener un poquito más o un poquito menos, pero vivimos de lo que cobramos cada mes, no somos millonarios", continuó el expresentador de Intratables (América), entre otros.

Con relación a la despedida de Doman de Momento D (El Trece) en diciembre de 2022 para dedicarse exclusivamente al "Rojo", Vignolo comentó que lo había dejado para priorizar a la institución. De hecho, Fabián lo corroboró: "Me pasó varias veces que la gente me preguntaba cuánto cobraba en el club... Ustedes lo saben porque es un programa futbolero, pero son asociaciones civiles sin fines de lucro". "Y el PRO no me pagaba tampoco", aclaró.

"Yo no trabajaba, le dedicaba las 24 horas (a Independiente), no iba a los cumpleaños, no tuve vacaciones... Y llega un punto en el que eso también impacta en tu ánimo, en tu familia, empezás a recibir amenazas", recordó el periodista. Y remató: "Eso también me hizo ruido. Pero no me arrepiento, me siento orgulloso, y si yo no me presentaba el presidente todavía era Hugo Moyano".