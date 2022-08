El palazo del "Pollo" Vignolo contra el fútbol argentino: "Somos reacios"

Sebastián "Pollo" Vignolo lanzó un insólito palazo al fútbol argentino desde Europa durante ESPN F90.

Sebastián "Pollo" Vignolo lanzó un palazo contra el fútbol argentino en pleno ESPN F90. Si bien hizo algo similar en otras ocasiones, esta vez el conductor lo realizó desde Europa, se refirió a lo que sucede en un continente y en el otro y fue muy crítico. El relator, desde una de las canchas del Manchester City, opinó sobre cómo se utiliza el marketing en los clubes de nuestro país y destrozó a más de uno.

Los temas más importantes de la tarde, tales como el sorteo de la UEFA Champions League, la conferencia de prensa brindada por Hugo Ibarra en Boca Juniors o el presente del puntero de la Liga Profesional, Atlético Tucumán, quedaron totalmente de lado. Como es habitual, lejos estuvo el inicio del programa de cualquier debate periodístico y el conductor lo aprovechó. En una insólita comparación, el "Pollo" dejó en evidencia su bronca contra el fútbol argentino.

"Qué lujo, qué hermoso. Todo prolijo, perfecto, todo muy ordenado y también todo como corresponde. Las exigencias son normales, como tiene que ser, con reglas muy claras y con predisposición. Hay algo que creo que tendremos que charlar seguramente largo y tendido en nuestro fútbol que ojalá que lo tomen, yo sé que algunos clubes del fútbol argentino ya lo están tomando que es el marketing, mostrar lo que tenés. Abrir las puertas y mostrar quién sos, mostrarle al mundo. Estuvimos en diferentes clubes de Inglaterra y seguiremos. Yo creo que esto también los equipos argentinos pueden mostrarlo", comenzó Vignolo.

"La idea no es marcar que esto es imponente y que lo nuestro no tiene sentido. Nosotros tenemos cosas muy buenas en nuestro fútbol también y tiene cosas muy buenas. Simplemente, hay que tener predisposición para mostrarlas, abrir la puerta. Lo pueden hacer los equipos argentinos. No se entendió que esto es parte de la historia, mostrarle al mundo. En Argentina tenemos equipos que llaman la atención y hay gente que quieren conocer cosas del fútbol de Maradona y Messi. Acá caminas y te nombran a Messi. Y sin embargo a veces, somos un poco reacios a entender que estas cosas las podemos hacer. Ojalá que el marketing se incorpore fuerte en nuestros clubes", concluyó el "Pollo".

El picante mensaje de Vignolo desde Europa a sus compañeros de ESPN

Sebastián Vignolo envió un picante mensaje para sus compañeros de ESPN mientras se encuentra en Europa de vacaciones. Durante la conducción de Daniel Arcucci en F90, el "Pollo" les marcó la cancha a sus colegas desde otra parte del mundo. Casualmente, sus palabras no tuvieron mucho que ver con el tema que debatían en vivo en el ciclo televisivo.

"Quiero escuchar un mensaje que nos llegó del conductor en este momento. Les quiero decir algo, ya que no todas las decisiones de quiénes juegan se toman solamente por lo deportivo, porque en el debate no sólo está el 9, también quién va a atajar. Pero escuchemos a ver qué dice", lanzó Arcucci como introducción al audio de su compañero. El "Pollo", por su parte, exclamó: "No se hagan los cancheros, que los estamos viendo acá con Alexis (Mac Allister) y sobre todo con el 'Colo' (Carlos), que da más rating que todos ustedes juntos".