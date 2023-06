El mal momento en vivo que enfureció a Oscar Ruggeri en ESPN F90: "Patotero, prepotente"

Oscar Ruggeri fue fulminado en vivo en ESPN F90 y se enojó ante la mirada del Pollo Vignolo. La furia del panelista en la televisión. "Es pegador, insulta", lo descalificaron al aire.

Oscar Ruggeri se enojó en vivo en ESPN F90 cuando quisieron chicanearlo y descolocó al conductor Sebastián "Pollo" Vignolo. El exfutbolista, uno de los panelistas del programa de televisión, enfureció durante la edición del miércoles 21 de junio de 2023 y se lo hizo saber al relator al aire.

La idea de la producción del ciclo fue dialogar en vivo con Jorge Di Vanni, Licenciado en Psicología Deportiva. Si bien se notó que se conoce con los integrantes de F90 por el tono de la conversación, todo se fue de las manos cuando el tema central fue por qué "El Cabezón" quiere "ganar siempre a todo" hasta cuando juega al fútbol con los amigos o la familia.

Cargaron a Ruggeri en ESPN y reaccionó mal en vivo: "No quiero salir"

Para presentar a Di Vanni, Vignolo le pidió que analizara en vivo lo que según él es "el síndrome de la victoria" del exdefensor. "¿Pero quién es este?", se calentó el campeón del mundo con la Selección Argentina. "Lamentablemente es común, eh", señaló el Doctor sobre el supuesto problema de Oscar. "¡No, no es común! ¿Sabés lo dificil que es encontrar gente así?", se fastidió el exjugador. "Me quiere ganar eh, fíjense... El señor Ruggeri es más psicólogo que yo, ¡me quiere ganar de cualquier forma!", se quejó el entrevistado. "¿Cómo se sale de este lugar?", le preguntó El Pollo. "¡No quiero salir yo!", disparó el panelista.

A pura chicana para "El Cabezón", Di Vanni remarcó que "es muy conocida la forma en la que juega los partidos intercountry el señor Ruggeri, va de 9, se pelea con todo el mundo...". Incluso, supuso que "psíquicamente, de chico habrá tenido algún problema, ¿no?". "Habria que estudiar... ¿Por qué él quiere ganar todo?", quiso saber el Licenciado. Incluso, pidió que "habría que ir al lugar en el que él estaba de chico, hablar con la maestra de la escuela...". "Yo creo que el yoga es una buena experiencia para Ruggeri. Él que es pegador (en la cancha), que insulta, que es patotero, prepotente...", lo cruzó en vivo.

Ruggeri sacó a pasear al perro y lo cargaron en ESPN F90.

Al mismo tiempo, Di Vanni destacó que "otra terapia es la biodecodificación: él debería ver su arbol genealógico" porque "hace cosas que sus antepasados no podían resolver...". Efectivamente, Oscar contó: "Mi abuelo tenia una ramita que la pelaba y me hacía track en las patas. ¡Ahhh!". Mientras se reía, el especialista diagnosticó al aire: "¡Usted no sabe el delirio que tiene! ¡Tiene que hacer un tratamiento intensivo! Arranque con el yoga, con la biodecodificación". Por último, cuando mostraron en ESPN el video del exzaguero paseando a un perro salchicha de su familia, Di Vanni volvió a burlarse de él cuando aseveró que "cría perros y nietos a imagen y semejanza".