El llamado en vivo de Ruggeri a un ex River en ESPN que salió mal: "¿En qué canal?"

Oscar Ruggeri llamó en vivo en ESPN F90 a un ex-River pero quedó en ridículo. "¿En qué canal?", quiso saber su excompañero en el programa del "Pollo" Vignolo.

Oscar Ruggeri quiso complacer a sus compañeros de ESPN F90, pero quedó en ridículo ante la atenta mirada del conductor Sebastián "Pollo" Vignolo. El exjugador de la Seleccióm Argentina llamó en vivo a un excompañero de River, aunque la movida no le salió bien y terminaron todos sorprendidos en el piso del canal de televisión.

En la edición del martes 25 de abril de 2023 al mediodía, "El Cabezón" se comunicó al aire con su celular con Américo "Tolo" Gallego, con quienes fueron multicampeones con la camiseta del "Millonario". El entrenador cumplió 68 años y desde el piso de la señal lo saludaron en este día tan especial. No obstante, la respuesta del campeón del mundo en 1978 no fue la esperada.

Cuando el exzaguero decidió llamar al aire al exmediocampista, el líder de F90 lo chicaneó: "Para mí, no te atiende". Igualmente, "El Cabezón" confió en su amigo y respondió: "Nos mira, y como le cantamos... ¡Hola, ´Tolito´! Te estamos cantando el feliz cumpleaños acá". En ese momento, el relator le dijo "ponelo en altavoz, decile que no es nota" y el exjugador contestó: "Ya está en altavoz. No es nota eh, solamente te quieren cantar el feliz cumpleaños los muchachos".

Sin embargo, si bien se escuchó muy bajito, Gallego le preguntó: "¿En qué canal?". Ante la sorpresa, el silencio y las posteriores risas de sus compañeros de F90, Ruggeri lo retó: "¡¿Pero cómo en qué canal?! ¡En ESPN al aire estoy!". "Ah, ¿ESPN? ¡Pero si estás en todos lados vos!", reaccionó su amigo.

"Noooo... Yo estoy en ESPN nomás. Te están escuchando, ojo lo que decís", le advirtió el ex Real Madrid. En ese instante, el resto de los presentes le cantó el feliz cumpleaños al "Tolo" y el conductor aclaró que era para "saludarlo nada más". "Ya está... ¿Escuchaste?", le preguntó Ruggeri a Gallego. "Y ganaste la pulseada, eh... Qué cosa de locos que sos vos", se lo tomó con humor el DT.

"Porque él no quería (salir al aire)", aclaró el ex San Lorenzo. "Un saludo ahí para todos, al ´Pollo´", dijo el entrenador. "Decile que lo queremos mucho", le pidió Vignolo a Ruggeri. "Cuando tengas ganas, te venís y charlamos", le dijo "El Cabezón" al "Tolo". "Bueno, ahí está, dale... Un abrazo grande", cerró el ídolo de Newell´s.