El insólito pedido del Pollo Vignolo a la AFA por los jugadores de Boca suspendidos: "Lo discuto"

Sebastián "Pollo" Vignolo realizó un insólito pedido a la AFA en medio de ESPN F90 por los jugadores de Boca que sufrieron una sanción en la final del Trofeo de Campeones ante Racing el pasado mes de noviembre de 2021.

Sebastián Vignolo hizo un insólito pedido a la AFA en pleno ESPN F90 con respecto a los jugadores de Boca Juniors que sufrieron una sanción por los hechos ocurridos en la final del Trofeo de Campeones 2022. Desde la Liga Profesional analizan suspenderla o reducirla, por lo que el conductor se mostró a favor de esto y dio su opinión al respecto. Claro que, varios de sus compañeros salieron al cruce y no se guardaron nada.

Según confirmó la Asociación del Fútbol Argentino en un principio, Darío Benedetto no estaría a disposición en las 4 fechas iniciales y sería la sanción más alta. Además, el colombiano Frank Fabra no jugaría las dos primeras. Por otro lado, Sebastián Villa, Alan Varela, Diego "Pulpo" González, Guillermo "Pol" Fernández y Luis Advíncula sólo recibieron una jornada de suspensión. Sin embargo, esto puede cambiar y Vignolo está de acuerdo en que sea así.

"Información que llega desde la AFA, de la Liga y del Tribunal de Disciplina. Están evaluando, lo van a decidir entre hoy y mañana, lo anunciarán el jueves si hay amnistía o no. Si hay, será para los suspendidos con una fecha. Si esto sucede sería por segunda temporada consecutiva", contó el periodista Diego Monroig en ESPN acerca de esta sanción que recaería sólo sobre cuatro futbolistas.

El conductor, por su parte, fue contundente con sus dichos: "Te lo discuto. Yo estoy de acuerdo con que los habiliten. Tenés más riesgo vos a jugar una final que el que no lo juega. Que las cumplan de otra manera. Tengamos una sanción y se cumplirán en un partido de esas características como una final. Jugamos una final Racing y Boca, que corren más riesgos que aquel que no la juega. No digo que se pueda hacer cualquier cosa y no pasa nada. Que exista una sanción, pero que no te repercuta en el campeonato que viene".

Morena Beltrán estalló de bronca en medio del partido de Argentina

Durante el primer tiempo del partido entre Argentina y Brasil, el conjunto verdeamarelho mostró una clara superioridad sobre la Selección que dirige Javier Mascherano. El partido del Sudamericano Sub-20 mostró, entre otras cosas, un dominio del equipo brasileño que, al entretiempo, se fue ganando por dos goles de ventajas. Allí, enojada por lo que estaba viendo, la periodista Morena Beltrán estalló contra algunas críticas.

A través de Twitter, Beltrán mostró su enojo por las críticas hacia los más chicos. "Banquen con la exigencia irreal post Mundial. Es insólita con la dureza e intolerancia que se critica. Agotadora la pose… A un tuit de querer que perdamos están algunos". De esta forma, fue muy dura contra las personas que se mostraban en contra del conjunto argentino.