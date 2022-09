El inesperado respaldo del Pollo Vignolo a Gallardo: "Importante"

Sebastián "Pollo" Vignolo dedicó su editorial a Marcelo Gallardo en ESPN F90 y lo respaldó de manera inesperada tras la derrota ante Boca Juniors en el Superclásico.

Sebastián Vignolo respaldó a Marcelo Gallardo tras la derrota de River Plate en el Superclásico ante Boca Juniors. El "Pollo" comenzó ESPN F90 con su clásico editorial y lo dedicó plenamente al "Muñeco", quien fue muy cuestionado por su planteo para enfrentar al "Xeneize". Además, el conductor habló de lo que sucedería en caso de que el propio DT tome la decisión de dar un paso al costado en un futuro y cómo quedaría el club sin él.

Es que el estratega plasmó una idea en el campo de juego, pero los dirigidos por Ibarra la contrarrestaron y se llevaron la victoria en un duelo trascendental para la Liga Profesional. El gol de Darío "Pipa" Benedetto no sólo sirvió para llevarse los tres puntos, sino también para encaminarse de la mejor manera rumbo al título. Igualmente, a pesar de que el elenco "Azul y Oro" triunfó, el relator no hizo mención a esto último pero sí se refirió al técnico y su trabajo en el "Millonario".

"Para mí Gallardo es más importante que los jugadores de River. Es preponderante. Además, le ha dado al club un espíritu competitivo en áreas donde no competía. Estoy hablando de todo el ciclo, no sólo del hoy y tampoco lo voy a esquivar. Quiero ser justo con todo más allá del respeto y la admiración que tengo por él porque me parece un enorme entrenador. Y esto seguramente le da un mérito a Boca por haber revertido esta historia", lanzó en un principio.

Y agregó: "Creo que la diferencia con Boca se marcó desde aquel Madrid hasta ahora, que repercutía en los dos. Hay muestras de River yendo a la cancha de Boca y saliendo bien parado. La gente de Boca disfrutó mucho la victoria del otro día. Fue made in Boca. Ahora yo quiero instalarme en Gallardo, en River. Creo que el problema no es Gallardo. Mientras lo tenga va a encontrar la solución, porque aparece un problema y hoy no lo puede resolver tan fácil. Gallardo es más importante que los jugadores y le está costando mejorarlos. Para mí nunca va a ser un problema, el problema va a ser cuando no lo tenga más. Y ojalá, para River, que lo tengan por mucho tiempo".

Los hinchas de Boca enfurecieron por la insólita tapa de Clarín tras el Superclásico

Pese a la victoria de Boca contra River por 1-0 en el fútbol argentino, muchos hinchas del "Xeneize" estallaron contra Clarín a través de las redes sociales. El diario eligió una tapa muy polémica, particularmente con relación al "Superclásico", y los fanáticos del equipo dirigido por Hugo Ibarra no dejaron que pasara inadvertida.

Así fue como Clarín no hizo hincapié en los tres puntos conseguidos por el conjunto de Ibarra, sino en el supuesto juego brusco durante los 90 minutos. Ya en la bajada, desde la sección deportiva del diario redactaron: "El partido se caracterizó por los fuertes cruces. Por un rodillazo, el mediocampista Aliendro sufrió la fractura del malar, quedó internado, será operado hoy y se perderá el resto del campeonato. El árbitro no fue llamado por el VAR ni la TV repitió la jugada".