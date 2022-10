El furioso descargo de Toti Pasman tras no recibir un Martín Fierro: "Me chorearon"

Juan Carlos "Toti" Pasman explotó de bronca tras no recibir un Martín Fierro de radio por uno de los programas que realiza. El conductor realizó un furioso e insólito descargo.

Juan Carlos Pasman realizó una insólita queja tras no recibir un Martín Fierro de radio en la entrega que se realizó luego de tres años. El conductor disparó contra la organización y también contra quien lidera el ciclo que le ganó en una de las ternas. "Toti", fiel a su estilo, demostró que no le gustó perder y fue contundente con sus dichos.

En este caso, sus contrincantes fueron Diego Díaz y Sergio Altieri. Este último fue el que se quedó con la estatuilla por Mejor labor periodística deportiva por su trabajo en La García (AM 750). La bronca por parte del periodista que se desempeña en Radio La Red se dio porque la mencionada emisora fue la que transmitió el evento. En diálogo con Intrusos, Pasman explotó y no se guardó nada.

"No es por perder, yo estaba en dos ternas. Ahora, mejor labor periodística deportiva, haces 25 puntos de rating todas las noches y perdés contra un programa que la gente no sabe que está al aire. La verdad siento que me chorearon. La verdad siento que me robaron y me voy re caliente. Cuando vos perdés bien, con Lombardi como comentarista bárbaro, no digo nada. Ahora con labor periodística deportiva, haces 25 puntos y perdés con un programa que no aparece en la planilla de rating... decís 'Está choreado porque organizan el premio'. Si los que organizan tienen que dar premios díganlo y listo, no vengo y me quedo en mi casa", lanzó Pasman.

Por otro lado, el conductor utilizó un ejemplo futbolero para explicar la situación: "Si a vos te anulan un gol porque estás habilitado en la misma línea y te levantan la banderita... decís 'Bueno, puede pasar'. Pero si estás tres metros habilitado y te levantan la banderita decís 'Me están choreando, acá me chorearon'. Es de la radio que organiza la fiesta. No conocía el programa, no sabía que existía".

Toti Pasman apuró a los hinchas de Boca y encendió la polémica

En el ciclo Acá hay buen fútbol, de Radio La Red, Pasman dio su parecer sobre el accionar del público "Xeneize" y fue bastante filoso. El presente del elenco "Azul y Oro" tampoco ayuda, ya que con Ibarra al frente todavía no levanta cabeza, se le hace difícil ganar de visitante y tampoco pudo contra el "Canalla" en su cancha. Por este motivo, "Toti" aprovechó una vez más para atacar al vicepresidente y al Consejo de Fútbol.

"No me gustó lo de la gente de Boca puteando a Ameal anoche. Me parece que Ameal no tiene nada que ver con el fútbol. Si realmente tienen lo que hay que tener reclámenle a Riquelme, porque putear a Ameal la verdad lo insulta cualquiera", sostuvo el periodista con respecto a la bronca de los hinchas con el mandamás de la institución. Claro que, ante la chance de postularse como futuro presidente del club, el primer apuntado por el periodista es justamente Román.