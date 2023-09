El furioso cruce entre el Negro Bulos y Morena Beltrán en ESPN F90: "¡No me grites!"

En pleno ESPN F90, Federico "Negro" Bulos y Morena Beltrán se cruzaron fuerte durante un debate sobre Boca Juniors y su entrenador, Jorge Almirón.

Durante un intenso debate futbolero acerca del presente de Boca Juniors y su técnico, Jorge Almirón, Federico "Negro" Bulos se peleó al aire con Morena Beltrán y se vivió un momento por demás intenso. La charla entre los periodistas de ESPN F90 se dio a raíz de la clasificación del "Xeneize" a la semifinal de la Copa Libertadores tras vencer a Racing y "analizaron" el trabajo del DT. Cada uno dio su opinión y pero se cruzaron fuerte.

Es que el conjunto de la Ribera está en la siguiente fase del torneo continental en la que enfrentará a Palmeiras buscando un lugar en la gran final. Luego de empatar sin goles tanto en la Bombonera como en el Cilindro en duelos muy parejos a nivel futbolístico, Sergio "Chiquito" Romero se lució en los penales para que su equipo avance de ronda. Ante estos resultados, los columnistas mostraron sus posturas y no se guardaron nada.

"Creo que Boca tiene un gran técnico que muchas veces está menospreciado porque no pone delanteros y ataca poco", soltó Bulos sobre el DT del "Xeneize" y su compañera lo cruzó: "Hace dos días le decías el 'Pep negro' ¡Decidite!". El "Negro", que efectivamente comparó a Almirón con Guardiola, aseguró: "Y justamente, lo estoy bancando. Ahora que está en la semifinal de la Libertadores lo critican porque no pone tres delanteros".

Su compañera se mostró sorprendida y el "Negro" insistió: "Dale, vos también sos responsable". Ante esto, Morena Beltrán contestó: "A mi me encantan los equipos que juegan bien, pero no considero que jugar bien sea hacer el primer gol contra Platense, nada más". La respuesta enfureció al columnista que expresó su bronca: "¡No me grites! Boca juega bien desde que llegó Almirón". Por último, la periodista cerró: "A vos te cae bien cuando defiende y no cuando ataca, no se entiende".

Gustavo López "enloqueció" y reveló de qué cuadro es hincha en ESPN

Gustavo López se cansó de ocultarlo y al fin reveló de qué cuadro es hincha en ESPN F90. El conductor de F360 fue el partícipe secundario de un momento histórico en vivo, sobre el final de la sección de "Las Perlas" de Federico "Negro" Bulos. El periodista deportivo de 55 años estaba a punto de comenzar su programa de televisión cuando lo invitaron a sumarse al final del producto de Sebastián "Pollo" Vignolo.

Luego de que Bulos le entregara la perla blanca de la semana a Juan Fernando Quintero en Racing, pasó a darle la perla negra a Fernando Rapallini. En la previa, Vignolo y López bromearon entre sí. "No te tropieces que es penal", le dijo el "Pollo" a su colega. "Ustedes no tienen ganas de analizar... Dos penales hubo, no uno, sobre todo el segundo. Pero cuando gana Independiente gana por el árbitro, eh", respondió el "Flauta". "Ahora va a patear (Martín) Cauteruccio el segundo". siguió en la suya Vignolo mientras se reía.