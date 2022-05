El enérgico cruce futbolero entre Riquelme y Morena Beltrán: "Que no se me enoje"

El dirigente tuvo un interesante cruce futbolero con Morena Beltrán en el cual explicó cómo piensa con respecto al fútbol y a cómo tienen que jugar los equipos.

El vicepresidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, brindó una extensa entrevista que tuvo varios puntos interesantes. Uno de ellos fue el largo debate futbolero que tuvo con los protagonistas de la mesa en ESPN, pero también un enérgico cruce con la periodista deportiva Morena Beltrán. "Que no se me enoje", dijo el ex enganche al término de la situación.

Todo comenzó cuando Juan Román Riquelme sostuvo que Pol Fernández no "está jugando ni la mitad de lo que puede jugar. El mejor partido que jugó fue contra Estudiantes y lo hizo de volante central. Varela es un chico con mucha clase y lo hace de volante central, pero él debe ser inteligente y disfrutar de jugar al lado de Fernández, de Zambrano, por el que también tengo una gran debilidad". Con respecto, justamente, al mediocampista central agregó: "El único cinco que vi es irrepetible es Busquets porque confundió al fútbol mundial porque empezó a entregar bien la pelota. Ahora parece que si el equipo juega mal es culpa del cinco".

Rápidamente, cuando el dirigente sostuvo eso, Morena Beltrán salió al cruce y le preguntó: "No termino de entender si tu perspectiva es que el volante central son mas de corte o de quite o depende del equipo y del contexto. Digamos también es diferentes contextos para jugadores". Rápido, ahí Riquelme dijo: "Yo pienso que el volante central, el diez, el ocho, el central tienen que parar la pelota y dársela al del mismo color. Después es un conjunto, es un grupo. No se juega bien por un solo jugador".

Por otro lado, agregó, ya cuando se metió Marcelo Espina -el ex jugador de Platense- añadió: "El fútbol es simple: sale el ‘3′, va el ‘8′. Les tratamos de explicar las cosas básicas a los chiquitos y no lo entienden. Se lo vamos a explicar hasta que lo entiendan para que podamos tener un Guillermo Barros Schelotto o un Chelo Delgado. No podemos comparar el fútbol de Europa con los jugadores de acá porque allá están los mejores del mundo". Además, por otro lado, indicó: "El fútbol se juega en diagonal, no podés pasar todo por la misma línea porque te cortan el juego. Puedo estar equivocado, no soy técnico, pero quiero al menos enseñarles cosas básicas a los chicos. El fútbol es juego en el que competís para ganar y nosotros queremos ser mejor que el rival y que no nos pateen al arco".

Asimismo, más allá de estos comentarios, le pidió disculpas a Morena Beltrán: "Yo la entiendo que le guste mucho el fútbol, pero nos vamos a acordar de un solo jugador. Ahora hay que enseñarle a todos, ahora se lo tenés que explicar. Que no se enoje Morena”.