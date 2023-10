El drama de una figura de TyC Sports por la guerra en Israel: "Lo peor"

El dramático relato de una estrella de TyC Sports que tiene a un familiar en la zona de la Franja de Gaza, donde recrudeció la guerra entre Israel y Palestina. "Ojalá esté viva", deseó.

Una figura de TyC Sports relató paso a paso el calvario que vive un familiar en la Franja de Gaza, en pleno recrudecimiento de la guerra entre Israel y Palestina. El conflicto bélico se vuelve cada vez más sangriento y Hernán Feler reveló que tiene a una tía que "fue secuestrada" en la zona de los bombardeos en una escalada que comenzó en 1948.

El periodista deportivo y relator fue entrevistado en el programa No Veo La Hora (D-Sports, FM 103.1) y reveló acerca de su tía: “Estamos deseando que pueda estar viva”. También detalló que ella está transitando por una situación “muy difícil y dolorosa” y contó que su familia está instalada en el sector de la guerra "desde hace muchos años".

El drama de un familiar de Hernán Feler en la Franja de Gaza: "Hamás desprecia la vida"

El periodista declaró que peligra la vida de su tía Ofelia Roitman, de 77 años: “Tengo en Israel a mis dos tíos, a mis primos, los hijos de mis primos... Primero en 1985, mis tíos y mis primos se fueron de Buenos Aires en busca de una nueva vida y desde entonces viven en Israel. Apenas ellos llegaron años atrás, ya se instalaron en el kibutz Nir Oz, que está pegado a la Franja de Gaza". En la misma línea, destacó que "siempre vivieron ahí. Hoy todos están en Israel pero los únicos que quedaron viviendo en ese viejo kibutz son mis tíos”.

Acerca del contexto actual, Feler profundizó: “Mi tío no estaba el día del ataque porque tuvo un episodio de salud, pero sí había quedado mi tía. Y parecía una mañana normal, como casi siempre, hasta que empezó a haber bombardeos y mi primo mayor, Pablo, le escribió a mi tía Ofelia que por las dudas se resguarde en el refugio de la casa". Incluso, recordó que "cuando empezó el bombardeo, Ofelia se fue con su celular abajo a protegerse" y agregó: "Estaba en permanente contacto con mis primos, hasta que le dijo a uno de mis primos: ‘escucho movimientos extraños afuera’”.

El WhatsApp a su tía Ofelia en Israel.

Con más detalles sobre lo sucedido en el sector del conflicto bélico, el relator amplió: “Mi primo le dijo que ponga su celular en vibrador, que no hable, que no mande mensajes de voz, que todo lo haga escribiendo. Eso fue más o menos cuando arrancó, que mi primo le pidió que se vaya al refugio, cerca de las 6 de la mañana". "Estuvieron un largo rato hablando y en comunicación permanente. Hasta que en un momento mi primo le mandó un mensaje y ese mensaje quedó con un solo tilde, y por supuesto que ahí empezaron a pensar lo peor. Mi tía, como a otras tantas personas, se las han llevado, la han secuestrado. Se supone que están en Gaza secuestrada por Hamás, un grupo terrorista que desprecia la vida absolutamente”, agregó.

Feler detalló la crisis que vive su tía en Israel: "Te esperamos"

“Mis primos, los hijos de mis primos, mi tío, nosotros, y tanta gente que tiene familias allá, estamos deseando, rogando, y teniendo fe de que mi tía pueda estar viva. Que no esté sufriendo, que pueda volver a su casa, que pueda reencontrarse con los suyos. Lo último que supimos fue esos mensajes con mi primo. Mi tía tiene 77 años, es una persona muy mayor, que estaba muy bien, disfrutaba de su vida y de sus nietos. Hoy está privada de su libertad y todos los que estamos alrededor lo estamos sufriendo. Y deseamos... la verdad que tengo un pensamiento muy fuerte, muy difícil, no sé si en el aire o en radio se debe decir, pero lo voy a compartir... en algún momento pensé ‘ojalá mejor que no esté viva y que no esté sufriendo lo que puede estar sufriendo con este calvario de estos asesinos que odian la vida’.

Los videos que le llegaron a Feler desde Israel.

"Pero bueno, tengo fe, tengo esperanza, tengo ilusión de que ojalá que mi tía pueda volver a su casa. Siempre fue muy presente a pesar de la distancia, la relación en todos estos años fue maravillosa. Es algo que lo charlamos de forma recurrente, porque ocurren estas cosas y pasamos momentos difíciles, nosotros nos preocupamos por ellos, pero también nos preguntan a nosotros: ‘¿Y ustedes cómo hacen para vivir todos los días cuando roban y matan gente en la calles?’. Están acostumbrados a esa vida. Mi tío está entre su operación de haberse caído la semana pasada y la tristeza de su vida derrumbada. Ayer yo hablé con él pero es muy difícil hablar, es muy difícil qué decir, pero es muy importante que le escribamos, que lo tengamos con la cabeza ocupada. Mi tío es fanático de Ferro, amante del fútbol argentino y nosotros desde acá tratamos de acompañarlo y ser fuertes. Hola tía, sé que ahí es tarde. Ojalá estés descansando. Te voy a escribir cada día hasta que me vuelvas a contestar. Te mando un beso grande. Te quiero. Te queremos... Te esperamos”.