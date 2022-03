El desesperado pedido del Pollo Vignolo a Scaloni para el Mundial: "Llévelo"

Sebastián "Pollo" Vignolo hizo un desesperado pedido a Lionel Scaloni en ESPN F90 de cara al Mundial de Qatar 2022.

El empate 1 a 1 entre la Selección Argentina y Ecuador por la última fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022 abrió distintos debates. Sebastián Vignolo fue protagonista de uno de ellos con su clásico editorial en ESPN F90, en el que le pidió de manera desesperada a Lionel Scaloni la presencia de un importante futbolista de la "Albiceleste" en el torneo.

Se trata de Julián Álvarez, quien a los 24 del primer tiempo convirtió el primer tanto de la noche en Guayaquil . A su vez, la "Araña" jugó su primer encuentro como titular en el equipo y fue una de las figuras de la cancha ante los dirigidos por Gustavo Alfaro. Sobre su rendimiento, el "Pollo" no se cansó de elogiarlo y proponerlo como uno de los principales candidatos a ser parte de los jugadores que disputarán la Copa del Mundo.

"La vida es aprovechar oportunidades, sea en lo afectivo o en lo laboral y cuando la oportunidad te llega, estar preparado para aprovecharla. Una cosa es exigirla y otra aprovecharla, a veces se dio, a veces se aprovechó y otras no. Por eso yo me imaginaba cómo podían estar esos futbolistas que no están seguros en el Mundial. Pensaba en aquellos que en 90 minutos iban a tratar de demostrarle al técnico que quieren estar", comenzó Sebastián Vignolo su editorial.

Y agregó: "Vi más el partido enfocado en Julián Álvarez que en el duelo en sí, y más en los que tenían que jugarse la chance de estar en el Mundial. Para mí Messi, que es el primero que miro, pasó inadvertido. Quería ver al resto. Me detuve en Julián Álvarez. Que magnífico este pibe, con una experiencia de un veterano. Es un pibito de moda, pero si empezás a ver el recorrido y dónde está hoy no dudas de que lo de 'pibito' es en su voz, su cédula y su cara. Es un tipo hecho".

El pedido desesperado del "Pollo" Vignolo a Lionel Scaloni

"Es un galáctico que gracias a Dios juega en Argentina. Yo a Julián Álvarez lo llevo con los ojos cerrados, porque me parece un pibe tan fuerte desde lo emocional. Tiene un coraje, tiene unas pelotas. Estuvo en finales de Libertadores. Una vez que le dieron la oportunidad y la 9 de River, el tipo no la desaprovechó nunca más. Cuando entró el de Julián Álvarez lo grité más que cualquier gol de los del seleccionado argentino", sostuvo el "Pollo" sobre el nivel del delantero.

"Porque me puse contento por él, porque estaba aprovechando la oportunidad. Todos dijimos en ese momento 'tiene que ir al Mundial, llévelo'. Hágame caso, porque para mí a parte de ser el muchachito de moda aquí en Argentina es un galáctico que hoy juega en nuestro fútbol. Que el día de mañana lo agarra Guardiola y te lo pule mejor. Pero para mí Álvarez, ya al Mundial", concluyó Vignolo.