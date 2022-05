Destrozaron al Pollo Vignolo por sus relatos en Boca vs. Deportivo Cali: "Parece un hincha más"

Sebastián "Pollo" Vignolo fue tendencia en Twitter luego de que miles de usuarios lo criticaran por sus relatos "partidarios" de Boca Juniors ante Deportivo Cali en la Copa Libertadores.

Sebastián Vignolo fue tendencia en Twitter por sus relatos "partidarios" a favor de Boca Juniors en el partido ante Deportivo Cali por la Libertadores. En uno de los encuentros que cerró la fase de grupos del torneo continental, el "Xeneize" se impuso por 1 a 0 con gol de Alan Varela y avanzó a octavos como primero en su zona.

Casualmente, el periodista fue uno de los más críticos en el ciclo del DT campeón de la Copa Argentina 2021 y la Copa de la Liga Profesional 2022. Es por eso, que los usuarios de la red social del pajarito no le perdonaron una a la hora de fulminarlo con sus publicaciones. Para colmo, sobre el final del duelo, el "Pollo" dejó una perlita que evidenció su favoritismo y trajo consigo varios memes.

Cuando corrían los minutos de descuento y el local ganaba 1 a 0, Vignolo soltó: "Bueno Boca, a cerrar el partido". A raíz de este insólito comentario y otros que hizo durante los 90 minutos, llovieron las críticas en Twitter, que continuaron horas después de la clasificación consumada por el equipo de La Ribera.

"Acá vemos al 'Pollo' Vignolo pensando qué hace mañana prepara mate o canta alguien", escribió un internauta haciendo referencia a que el equipo de ESPN F90 no tendrán temas para debatir debido a que Boca avanzó de ronda y no pueden "castigar" a Battaglia. No fue el único que publicó algo sobre esto, ya que varios recordaron la presencia de Diego Torres en el programa, que poco tenía que ver con lo futbolístico.

La hermana de Battaglia se burló del Pollo Vignolo en las redes

La hermana de Sebastián Battaglia subió una polémica historia en su cuenta de Instagram en contra del "Pollo" Vignolo, luego de que Boca Juniors se consagró en la Copa de la Liga Profesional. El equipo de ESPN F90 debatió acerca de lo que fue la final ante Tigre y la joven no se guardó nada en ese momento. Natalia capturó el instante del programa y escribió una picante frase en la publicación dirigida al relator y sus compañeros.

"Lo estoy disfrutando" escribió Natalia Battaglia en la historia que publicó en su Instagram y agregó tres emojis cargando al mencionado conductor. En la misma se observa a Sebastián Vignolo, Diego "Chavo" Fucks, Mariano Closs y Oscar Ruggeri en medio de una charla en el pase de ESPN F12 a F90. Durante el debate dialogaron sobre lo que fue el segundo campeonato que consiguió Boca Juniors de la mano de Battaglia.