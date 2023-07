Denunció que lo echaron de ESPN por sacarse una foto con Cristina Kirchner: "Por mi ideología"

Un periodista denunció que lo echaron de la televisión por haberse sacado una foto con Cristina Fernández de Kirchner. "Fue por mi ideología política", recordó claramente.

Un periodista denunció que lo echaron de un canal de televisión por haber publicado una foto junto a Cristina Fernández de Kirchner. A pesar de que era una de las figuras de la señal y ya llevaba mucho tiempo trabajando allí, un mes después de haber subido esa imagen a sus redes sociales le comunicaron que no iba a estar más en la empresa.

Quien reveló esta situación fue Pablo Ladaga, reportero de 52 años que fue cesado por ESPN en enero de 2022. El protagonista recordó detalles de aquella cuestión a través de su propio canal de YouTube y aseguró que fue despedido de la compañía perteneciente a Disney por su ideología política.

Ladaga reveló que lo echaron de ESPN por ser kirchnerista: "Me rebelé en el sistema"

En el video en el que el relator expuso la situación vivida hace ya un año y medio, en la primera instancia aclaró que el canal de cable de deportes es anti Boca y anti Juan Román Riquelme por el perfil macrista que lleva a cabo. En ese sentido, aseveró que "a Boca lo están matando, liquidando, y se le cuestiona absolutamente todo".

De hecho, explicó que "te presentan como que el primer refuerzo es (Jorman) Campuzano, sabiendo que al hincha lo va a incomodar porque tuvo un mercado de pases anterior flojo. Está esperando a las grandes estrellas y le presentan a Campuzano, que en definitiva es un jugador que está retornando de un préstamo como retornan un montón". Sin embargo, aclaró que "ello tiene un fundamento, que es enojar permanentemente al hincha con la dirigencia". Diego Lerner, el titular de Disney en Argentina e hincha de River, es amigo y socio de Mauricio Macri, principal referente de la oposición a Riquelme en "El Xeneize".

La foto con Cristina que le costó a Ladaga el trabajo en ESPN.

A pura sinceridad, "El Cabezón" reconoció: "Esto no es fácil para mí, siempre me manejé de la misma manera. Soy un vago de pueblo (Alberti, Provincia de Buenos Aires). Me enseñaron a transitar la vida de una forma, lo más digna posible. Nunca fui una persona que me callé, tampoco he sido un contestatario, pero sí he transitado mi carrera y mi profesión sin callarme nada". Sin filtro, "El Panza" remarcó que le "pasaron la factura" porque se rebeló en el sistema y sentenció: "Me rajaron por mi ideología política, que en esta empresa (ESPN) jamás la manifesté. Nunca. Y tengo derecho a tenerla. Y mis redes sociales, que fue el único lugar en el que la he manifestado con una foto (con Cristina), son mías".

Además, en El Loco y el Cuerdo con Flavio Azzaro y Andrés Ducatenzeiler, había repasado: "No me quejo ni me largué a llorar por los rincones, sí lo que molestó es la hipocresía... El otro día me encontré en la despedida de Riquelme a Gastón González, uno de los productores de ESPN que me dijo que me valoraba mucho como relator. Como si nada, me dio un abrazo y me preguntó cómo estaba". Igualmente, aclaró que casi todos sus excompañeros lo llamaron para solidarizarse con él y que la señal "cumplió con todo" con él luego de haberlo cesado.

Por último, llegó lo más fuerte por parte de Ladaga: "La gente no es boluda, pero acá hay otra cosa... Acá hay un poder que está de un lado, de un sector determinado: el PRO quiere recuperar Boca. Eso el poder no te lo perdona. Y a Riquelme lo sostiene el amor de la gente". Y completó con el concepto de que "un ´negrito´ de Don Torcuato los sacó del poder. Que Riquelme haya sacado al macrismo de Boca tiene un costo".