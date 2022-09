De qué cuadro son los periodistas deportivos de Argentina

De qué cuadro son los periodistas deportivos de Argentina, tanto los de la televisión como los de la radio. Conocé los casos, uno por uno.

La pregunta que algunos futboleros argentinos se hacen es de qué cuadro son los periodistas deportivos más famosos de este país. Hubo muchos casos en los que los comunicadores más conocidos de la televisión y de la radio ya han reconocido públicamente de qué clubes son fanáticos. A la hora del repaso uno por uno, la mayoría de los que confesaron qué colores les tiran son de ESPN y de TyC Sports.

De qué cuadro son los periodistas deportivos en Argentina

Juan Pablo Varsky: Boca

Luego de más de dos décadas en los medios de comunicación, al reportero no le quedó otra que confirmar que desde chico es simpatizante del "Xeneize". "No se trata de un acto heroico, ni siquiera valiente, confesar de quién soy hincha, pero tampoco es incompatible tener una camiseta favorita y trabajar de esto, al contrario", reconoció el protagonista. Igualmente, aclaró que "el tema es hasta dónde te invade".

"Mi satisfacción no pasa porque mi equipo gane, sino por que vos me creas en lo que digo en la tele o en la radio, estés o no de acuerdo conmigo", profundizó. "´¡No lo digas, te van a matar!´, me dijeron algunos amigos que me quieren bien. Pero tengo la sensación de que mintiendo le estamos dando la razón al violento, al intolerante, al que mete miedo, y estamos subestimando al que realmente importa", profundizó. "Ya está: por culpa de mi viejo, mi abuelo, mi tío, mi familia, yo soy hincha de Boca", sentenció.

Martín Souto: Boca

Luego de 20 años en la televisión, el histórico exconductor de Paso a Paso (TyC Sports) y actualmente en ESPN declaró públicamente que es fan del club de La Ribera. En una entrevista con la revista Paparazzi, señaló: "Trato de dibujarla, de ser objetivo, pero soy hincha de Boca de toda mi vida. Hace 30 años que voy a la Bombonera a ver a Boca. Mis hijos y mi viejo también son hinchas".

Martín Souto reveló, luego de muchos años, que es hincha de Boca.

No obstante, explicó: "Tengo capacidad de análisis y mucha gente no lo sabe. Si querés ver de qué cuadro es un periodista deportivo, fíjate cuando critica, porque ahí le sale el hincha, lo pasional". En la misma dirección, contó: "Me cansé de caretearla, también tiene que ver con el psicoanálisis". Y opinó que "en los medios inevitablemente se caretea y no se puede decir todo lo que se piensa".

Como si fuera poco, expresó que se mudó cerca de La Bombonera y detalló cómo vive su pasión por el Xeneize siendo un periodista reconocido. Souto recalcó: "Viví mucho por esta zona y, cuando vi que la terraza daba a la cancha, sentí que era una señal. Siempre voy a la cancha, al sector B. No me quedo en el palco de prensa, voy hace 30 años. He pedido días en el trabajo para seguir a Boca. Hay un montón que eligen no decirlo, y yo llegue hasta aquí".

"Me gusta poder entender que se pueda hablar de eso con tranquilidad y me gustaría que todos pudiéramos decirlo", explicó en aquel entonces en Paso a Paso. Incluso, mencionó una anécdota que le tocó vivir con su hija: "Me dijo ´papá, contá que lo habías entrenado´. ¡Y es verdad, yo lo había entrenado! Hace 20 años que hago periodismo y nunca estuve atravesado por eso para el análisis... Hay cuestiones humanas que, para mí, son más importantes que una carrera".

Morena Beltrán: Boca

Si bien la joven periodista deportiva nunca lo dijo explícitamente, subió varias fotos a su Instagram con la camiseta puesta. Además, se viralizó una imagen en la que se aprecia que en algún momento formó parte de "Las Boquitas", el grupo de porristas que estuvo en la institución hace algunos años.

Matías Martin: River

El comentarista de los partidos es un confeso fanático del "Millonario", aunque varias veces aclaró que ello no le impide hacer análisis críticos de todos los equipos. "Hay que decirlo y ya está, no pasa nada", expresó.

Otros periodistas deportivos que reconocieron públicamente de qué cuadro son: