El Mago Capria le respondió a Niembro y lo destrozó.

Rubén "Mago" Capria cruzó a Fernando Niembro después de que el periodista deportivo descalificara tanto a él como a Diego Latorre con una supuesta anécdota de cuando los tres trabajaban juntos en el ex ATC, en la televisión argentina. El histórico comentarista de fútbol recordó que sufrió un infarto en vivo mientras hacía un programa y, como lo acompañaban los dos exfutbolistas que según él eran "dos boludos", prefirió continuar al mando del ciclo con el riesgo que ello implicaba.

Consultado por estos dichos de "Don Niembro", el actual asesor deportivo de Newell´s lo cruzó con firmeza y aseguró que mintió. Además, elogió a "Gambetita" cuando opinó que deja muy bien parados a los exjugadores en los medios de comunicación a nivel nacional. Si bien los tres protagonistas tuvieron un buen vínculo en el pasado, al parecer con el correr del tiempo esa relación se resquebrajó entre el cronista y los ex Racing Club.

El Mago Capria salió al cruce de Niembro, que lo trató de boludo: "Nunca pasó"

Todo comenzó cuando Fernando repasó algo que supuestamente le sucedió al aire en el ex ATC (hoy TV Pública), mientras conducía El equipo de Primera. En la entrevista con su colega Marcelo Grandío en dicha señal, el comentarista destacó que sufrió un infarto en vivo, pero quiso seguir liderando el programa porque a su lado tenía a "dos boludos" como Capria y Latorre: "Me agarra un dolor acá en el pecho fortísimo, yo sabía que era un ataque al corazón. Los miré a ellos y dije ´a ninguno de estos dos les voy a dejar el programa, de ninguna manera. Estos son dos boludos que no saben nada, acá el único tipo que puede conducir soy yo...´. Y seguí con el dolor en el pecho, terminé con un infarto".

El Mago Capria, actual asesor deportivo de Newell´s.

Acerca de estas palabras de Niembro, Capria recogió el guante y no se quedó atrás: "Lo peor de todo es mentir, eso es lo más grave... Nunca pasó, no estuve en El equipo de Primera cuando estaba Niembro. Yo estuve en lo que en su momento era ATC en los primeros seis meses, nada más". Por último, reiteró que "se equivocó Niembro, era otro" y, entre risas, concluyó que "se equivocó de boludo. Además le pegó a Diego (Latorre), que si hay alguien que representa bien hoy a los futbolistas en los medios de comunicación es Diego".