En ESPN se viven momentos de peleas y escándalos, que poco tienen que ver con el fútbol. Luego de que Sebastián el Pollo Vignolo sufriera diversos ataques y burlas por parte de sus compañeros, Oscar Ruggeri disparó contra todos los integrantes del programa F90. El hombre campeón del mundo con la Selección Argentina en el Mundial de México '86 se cansó y desenmascaró a varios periodistas.

La pelea comenzó al inicio del programa de hoy, que tuvo al Pollo Vignolo palpitando el duro cruce que River tendrá esta noche ante Palmeiras, por la semifinal de vuelta de la Copa Libertadores 2020, en la que está 0-3 en el marcador. Luego de que el conductor considerara que el equipo de Marcelo Gallardo tiene chances de dar vuelta la serie, y de que algunos de los periodistas como Daniel Arcucci y Federico Bulos coincidieran, Ruggeri explotó de furia.

"Si queda River afuera, el Pollo Vignolo va a ser un fenómeno porque también lo dijo, que era difícil. No queden más bien", expresó el Cabezón. Inmediatamente después, y refiriéndose a Arcucci, indicó: "¿Qué pensás vos? La otra vez dijiste que Racing eliminaba a Boca". Y el periodista se defendió: "Yo creo que es posible, no me digan que es posible".

Una vez más, Ruggeri apuró a su compañero de trabajo: "¿Es posible? Dale... Pongan los huevos, basta. Se terminó. Se terminó... No den más vueltas. ¿River pasa o no pasa?". Y este respondió: "No lo sé. Maravilloso que vos digas que River no pasa. Pero no hay manera de afirmarlo. No doy vueltas. Cuando yo digo un resultado, el pronóstico es un juego, el análisis es otra cosa. Por análisis, creo que sí es posible que River dé vuelta el resultado porque ha dado vuelta otros resultados".

Finalmente, el ex defensor de la Selección Argentina apuntó contra Bulos: "No me des vueltas. ¿River pasa o no?". Y el Negro sostuvo: "¿Y vos quién te creés que soy? Yo no sé. Lo único que sé es que nunca daría por muerto a un equipo de Gallardo".