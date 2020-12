El conductor se molestó con un comentario en vivo y no lo dejó pasar.

Sebastián Pollo Vignolo tuvo un duro cruce con uno de sus panelistas, y el mismo ocurrió en la edición matutina de F90 (ex 90 minutos de fútbol). Quien intercambió opiniones con el conductor fue Daniel Arcucci, autor de una reflexión que molestó al cordobés por demás. De hecho, el líder del envío televisivo manifestó: "No soy un pelotudo". ¿Qué fue lo que pasó?

En la previa del partido entre Boca y Racing, en donde finalmente el Xeneize se impuso por 2 a 0 y avanzó a las semifinales de la Copa Libertadores, Vignolo y sus compañeros se encontraban analizando el encuentro que se jugaría hora después. Destacando la importancia del mismo y el problema que sería para ambos clubes quedar fuera del certamen continental, Daniel Arcucci irrumpió para manifestar su malestar con la dramatización en exceso de un simple partido de fútbol.

Allí fue cuando el Pollo Vignolo lo cruzó y le expresó su disconformidad en vivo: "Yo no estoy hablando de vida o muerte ni de sangre. De vida o muerte te hablé antes en la editorial. Pasó lo de Diego. Vida o muerte es que se encuentre la vacuna, no soy un pelotudo que tiene una pelota en la cabeza. Pero también sabés que para la gente es importante futbolísticamente lo que pasa mañana".

El enojo de Sebastián Pollo Vignolo con Daniel Arcucci al aire de ESPN

"No lo está llevando nadie a la vida o la muerte. ¿Sabés que me jode y me enoja Dani? Cuando creen que porque uno es periodista deportivo, tiene una pelota en la cabeza. Estamos en este contexto deportivo".

Haciendo alusión a las expresiones bélicas que generalmente se utilizan en el fútbol, y más dentro del ámbito deportivo argentino, Sebastián Vignolo dejó en claro cuál es su pensamiento al respecto y explicó que se considera una persona "equilibrada", aunque reconoció: "Futbolísticamente no puedo decirle al hincha de Boca que si pierde no pasa nada y al de Racing lo mismo porque es no entender el contexto del juego y no entender la pasión".

"Nadie habla de sangre, se habla que es un partido muy importante para la historia de Boca y para la historia de Racing. Si pierde Boca, el hincha tendrá que hacer un duelo y continuará. En la historia de Racing, si pierde hoy será una desilusión, se pinchará el sueño como dijo Beccacece y la tendrá que seguir buscando. Pero no minimicen el partido", siguió el Pollo, claramente molesto con Daniel Arcucci.

Por su parte, el panelista le respondió e insistió: "Vos tampoco lo maximices. Si pierde Boca hoy, el proceso de Riquelme acaba de comenzar. A esto es lo que voy. Si vamos al extremo de comunicarnos así es posible que abonemos la violencia que existe en el fútbol". De este modo, se llevó adelante uno de los momentos más tensos en la historia de F90 entre Sebastián Vignolo y uno de sus históricos compañeros del staff.