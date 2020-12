BUSCO TRABAJO

Morón, Morón. Zona Oeste.

Hola, gente. Tengo 21 años y soy Periodista Deportivo recibido hace un año. Busco trabajo, NO SOLO DE LO MIO sino de cualquier cosa. Actualmente trabajo en una hamburguesería, pero no me es suficiente y quiero encontrar algo mejor. Espero que la difusión ayude. Dejo en el link de drive mi curriculum. Gracias!