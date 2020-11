Sus palabras descolocaron al Pollo Vignolo.

El ex futbolista de Vélez Sarsfield, Sebastián Domínguez, realizó un destacado análisis cuestionando y criticando a la homofobia. "Con el tema de la homosexualidad, es un problema no poder interpretarlo, entenderlo y poder aceptarlo. Es una deuda grande que todavía tenemos los futbolistas dentro de un contexto que no estamos viendo lo que pasa en el mundo", expresó, dejando sin palabras al Pollo Vignolo.

"Si seguimos pensando que si sos "trolo" no podés jugar al fútbol, dale. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Ese es un tema mucho más profundo, es algo serio que hay que tratarlo como se debe. Pero sobre todo, con muchísimo respeto separando lo que es el deporte de una elección dentro de tu vida", agregó Seba Domínguez, al aire de F90 (ex 90 minutos de fútbol), programa donde es uno de los panelistas más destacados.

Por otra parte, Seba Domínguez agregó: "Son cosas que somos unos cavernícolas para entender lo que pasa. No es un problema argentino, es un problema a nivel mundial. En el fútbol hay dos temas de los que no volvés nunca, son dos temas muy delicados. Uno es la homosexualidad. ¿Cuántos homosexuales hay en el fútbol? ¿Cuántos planteles lo integran? ¿Te pensás que no hay, mínimo, uno por plantel? Es un tema tabú, totalmente tabú. El otro, es si sos buchón o no sos buchón".

"Una vez que se genera la duda, salir de ahí es imposible. Son dos cuestiones que te meten ahí y no salís más. Después la duda ya la generaron, eh. ¿Cómo hacés para explicarle al resto? Eso es una red que se va tejiendo, ¿cómo hacés para aclarar lo que sos, lo que no sos? Es muy chivo eso, tenés que estar muy preparado para abordarlo", sentenció el ex futbolista profesional, quien ha sabido tener ascendencia en los diferentes planteles que integró y fue el segundo capitán de Vélez durante mucho tiempo (con Fabián Cubero en el primer lugar).

Seba Domínguez se pudrió del programa de Vignolo: "Te calentaste"

En el programa de Sebastián Vignolo se vivió un momento tenso. Es que dos de sus panelistas se cruzaron al aire de ESPN argumentando diferentes miradas sobre la derrota de Racing Club frente a Atlético Tucumán (4-1 en el Cilindro de Avellaneda). "Hoy no pude decir absolutamente nada", enfatizó Sebastián Domínguez, que fue constantemente interrumpido por Diego Chavo Fucks.

El conductor, al observar el fastidio de quien fue futbolista profesional y logró salir campeón con Vélez Sarsfield y Newell's Old Boys, manifestó: "Te calentaste". Al escuchar esto, Seba Domínguez le respondió a Vignolo: "Hoy no pude decir absolutamente nada. No se puede decir nada". Ruggeri, colega del exdefensor, le aconsejó que se enoje: "Seba, hasta que no se enojes con estos te vas a volver loco".