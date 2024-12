Talleres vs Newell's: fecha y hora, formaciones y cómo ver en vivo

Talleres recibe a Newell's en un partido crucial por el título de la Liga Profesional 2024.

Talleres recibe este domingo a Newell's en el Mario Alberto Kempes con la ilusión intacta de conseguir el título de la Liga Profesional 2024. La T, que comparte la punta con Vélez pero tiene peor diferencia de gol, necesita ganar y esperar un tropiezo del Fortín ante Huracán para dar la vuelta olímpica ante su gente. El equipo del Cacique Medina llega entonado tras su victoria ante Gimnasia en La Plata, pero deberá resolver las bajas sensibles de Rubén Botta y Matías Galarza Fonda.

Por eso, en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Talleres y Newell's, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Talleres y Newell's?

Talleres y Newell's se enfrentan este domingo 15 de diciembre a las 19.30 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, por la 27ª y última fecha del Torneo de la Liga Profesional 2024. El partido será transmitido en vivo por TNT Sports, y el árbitro designado es Yael Falcón Pérez.

La T llega a este encuentro en lo más alto de la tabla con 48 puntos y una diferencia de gol de +8, igualado con Vélez pero en desventaja por tener peor diferencia. Para conseguir el título, el conjunto cordobés está obligado a ganar y esperar que el Fortín no derrote a Huracán en Liniers. Cualquier otro resultado le impedirá alzar el trofeo, ya que será superado por alguno de sus competidores directos.

El equipo de Medina deberá resolver dos bajas importantes para este partido decisivo. Por un lado, Rubén Botta, pieza fundamental en la creación de juego, sufrió un desgarro en el aductor izquierdo en el último partido ante Gimnasia y no podrá estar presente. Por otro lado, tampoco estará disponible Matías Galarza Fonda, quien debe cumplir una fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas.

Para reemplazar a Botta, la primera opción es Valentín Depietri, aunque arrastra una lesión muscular y su presencia no está confirmada. La alternativa es Matías Esquivel. En tanto, el lugar de Galarza Fonda podría ser ocupado por Ulises Ortegoza, formando el doble cinco junto a Juan Camilo Portilla. Además, el entrenador evalúa la inclusión de Bruno Barticciotto, máximo artillero del equipo con siete tantos, que viene de convertir en el último encuentro.

Newell's, por su parte, atraviesa un momento complicado y será uno de los jueces del torneo en esta última fecha. El equipo rosarino, que viene de caer ante Boca en el Parque Independencia, presenta varias bajas confirmadas por lesión: Tomás Pérez (esguince de tobillo), Armando Méndez (desgarro), Giovani Chiaverano (sinovitis) y Lucas Hoyos (operado de ligamentos). A estos podría sumarse Leonel Vangioni, quien sufrió un traumatismo en el último partido.

La situación del Rojinegro se complica aún más con la confirmada partida de Rodrigo Fernández Cedrés, uno de sus jugadores más regulares en la temporada. Además, la dirigencia deberá resolver la continuidad de varios futbolistas que finalizan su contrato a fin de mes, entre ellos Vangioni, Augusto Schott, Julián Fernández y Jerónimo Cacciabue.

Los números fuera de casa no son alentadores para la Lepra: no consigue victorias en sus últimos 9 partidos como visitante en el torneo (4 empates y 5 derrotas) y acumula 360 minutos sin convertir goles fuera del Parque Independencia, no habiendo anotado en 7 de sus últimas 8 presentaciones en condición de visitante.

Formaciones probables de Talleres y Newell's

Talleres: Guido Herrera; Gastón Benavídez, Juan Carlos Portillo, Juan Rodríguez, Miguel Navarro; Ulises Ortegoza, Juan Portilla; Alejandro Martínez, Matías Galarza, Matías Esquivel o Valentín Depietri; Cristian Tarragona o Bruno Barticciotto.

Newell's: Josué Reinatti; Augusto Schott, Tomás Jacob, Gustavo Velázquez, Saúl Salcedo, Ángelo Martino; Éver Banega, Juan Ignacio Méndez, Matko Miljevich; Tomás Silvetti y Juan Ramírez.

Talleres vs Newell's: Ficha técnica