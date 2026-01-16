Swiatek ignora comentarios sobre Grand Slam de carrera y posibles cruces en Abierto de Australia

La tenista polaca Iga Swiatek entrena para el Abierto de Australia en Melbourne Park, Melbourne, Australia.

La número ‍dos del mundo, Iga Swiatek, rechazó el viernes las insinuaciones de que la posibilidad de conseguir un Grand ‍Slam de carrera sea el ⁠motor de su campaña en el Abierto de Australia este año y afirmó que intentará bloquear el ruido exterior y centrarse sólo en "machacarme partido a partido".

La polaca de 24 años ha ganado seis "majors" entre el Abierto de Francia, Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos, pero aún no ha superado el obstáculo de las semifinales en Melbourne Park. Si bien reconoció que ‌el hito sería especial, se negó a convertirlo ⁠en su principal objetivo.

"Sinceramente, desde principios ⁠de año hay mucha gente que se me acerca y me habla de ello. En realidad, sólo me centro en el ‍trabajo diario. Así es como ha sido siempre para mí", comentó a los medios. "Así es ⁠como he conseguido el éxito que ‌tengo, machacándome partido a partido. Ganar un Grand Slam es difícil, hay que juntar muchas cosas para conseguirlo".

"Es un torneo difícil, así que no tengo expectativas. Obviamente, sería un sueño hecho realidad. No es el objetivo con el ‌que me ‌despierto. Pienso más en cómo quiero jugar, en qué quiero mejorar día a día", señaló.

En su camino hacia el título, Swiatek podría cruzarse con la bicampeona Naomi Osaka y con la potente pegadora Elena Rybakina, ​pero aseguró que no quiere ningún "spoiler" sobre quiénes podrían ser sus posibles rivales.

"No estoy mirando el cuadro, así que gracias por el aviso. No, no es una broma. Literalmente, no lo estoy haciendo", dijo Swiatek, que se enfrentará a la china Yuan Yue en la primera ronda. "Así que, por favor, no me lo ‍estropeen. Quiero sorprenderme después de cada partido".

Swiatek tuvo actuaciones desiguales en la Copa United, donde perdió sus partidos individuales en semifinales y en la final, pero aun así Polonia logró levantar el trofeo por primera vez tras imponerse a Suiza en el choque ​por el título.

"Los partidos en Sídney no fueron los más fáciles. No fue un comienzo fácil. Creo que todavía tengo que ​trabajar en algunas cosas. Podría jugar mejor", afirmó. "En general, creo que también va a depender de la mentalidad y ⁠de si voy a ser capaz de salir a la pista y simplemente disfrutar jugando y dar esta energía extra".

Con información de Reuters