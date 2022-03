Ecuador busca pase directo a Mundial, Uruguay-Perú disputan choque clave en recta final eliminatoria

Ecuador buscará sellar su pase directo al Mundial de Qatar cuando enfrente el jueves como visitante al eliminado Paraguay, en la recta final del torneo clasificatorio sudamericano, en la que Uruguay y Perú disputarán también los puntos en juego en un choque clave si quieren asegurar un boleto.

El equipo ecuatoriano, que está tercero en la tabla con 25 puntos, puede lograr el pase a la Copa del Mundo con un triunfo o empate frente al penúltimo del campeonato, que perdió la chance de clasificar. El partido ante Paraguay se jugará en la localidad Ciudad del Este, a 350 kilómetros de Asunción, a partir de las 2330 GMT..

"Nosotros no podemos apartarnos de lo que vinimos haciendo hasta acá. Ecuador hizo los méritos suficientes para no depender de nadie (...) no saldrá a especular", dijo en rueda de prensa el director técnico de Ecuador, Gustavo Alfaro.

A la misma hora en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay recibirá a Perú con el mismo desafío. Además de jugar de local, la "Celeste" llega al duelo luego de dos triunfos en la fecha pasada, aunque un tropiezo la hará depender de otros resultados para clasificar nuevamente a un campeonato Mundial.

"Perú es un equipo que viene hace siete años compitiendo a gran nivel y hoy están en la posición de ir a otro Mundial (...) eso habla por sí solo de la peligrosidad y la capacidad que tienen de poder jugar", comentó el entrenador uruguayo, Diego Alonso.

Uruguay sufrió la baja a última hora del centrocampista del Inter de Milán, Matías Vecino, quien se contagió de COVID-19. En Perú, el defensor Miguel Araujo dio positivo al virus, una ausencia que se suma a la del portero José Carvallo, quien sufrió un cuadro de apendicitis. Uruguay ocupa el cuarto lugar de la tabla con 22 puntos, uno más que Perú.

Con 19 unidades, Chile intentará recuperarse para aspirar al menos al repechaje frente a uno de los rivales más difíciles del campeonato, Brasil. La "Roja", que está fuera de la zona de clasificación, visitará al líder del torneo y a su estrella Neymar, en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

"Las estadísticas están para romperse", señaló el entrenador de Chile, Martín Lasarte, sobre las derrotas previas como visitante frente a su próximo rival.

Más rezagado, con 17 puntos, Colombia recibirá a Bolivia en Barranquilla con la obligación de ganar sus próximos dos partidos y esperar una combinación de resultados. Y Argentina, ya clasificado, enfrentará el viernes a la eliminada Venezuela en el estadio La Bombonera de Boca Juniors.

La eliminatoria sudamericana para el Mundial que se disputará desde finales de noviembre finalizará el 29 de marzo con los partidos simultáneos entre Perú-Paraguay, Ecuador-Argentina, Venezuela-Colombia, Chile-Uruguay y Bolivia-Brasil.

(Escrito por Daniela Desantis, Editado por Manuel Farías)