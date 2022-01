Maravilla Martínez y una nueva pelea en España: hora, rival y cómo verlo

Sergio "Maravilla" Martínez peleará este jueves 27 de enero en España. Enterate todos los detalles de su combate.

Sergio "Maravilla" Martínez combatirá este jueves 27 de enero en España en su cuarta presentación luego del regreso oficial al boxeo. El excampeón del mundo se verá las caras con el británico Macaulay McGowan en el Wizink Center de Madrid, España en lo que será el duelo co-estelar de la noche a 10 rounds en categoría mediano. En esta nota te contamos los detalles y además, lo que será la presencia de otro argentino combatiendo por un título internacional.

Martínez todavía tiene en mente la chance de pelear por una corona mundialista, tal como lo hizo en reiteradas veces a lo largo de su carrera. A sus 46 años no pierde las esperanzas aunque sabe que no es nada fácil por los rivales que tendría enfrente. En cuanto a McGowan, combatió por última vez en diciembre de 2020, cuenta con 14 victorias -3 por KO-, 2 derrotas y un empate; y viene de dos caídas de manera consecutiva, lo que significaría una motivación para "Maravilla" que suma 54 triunfos -30 por KO-, 3 caídas y 2 empates.

"Comenzar el año con un combate a las pocas semanas del inicio es algo que realmente me pone muy feliz, me emociona muchísimo. Cada día intentando como equipo, con mi promotor y entrenador buscamos rivales que me vayan exigiendo cada día más. Macaulay McGowan es buen rival. Boxear contra un rival británico siempre tiene ese no se qué, que a los argentinos nos gusta. Estoy a una derrota de mi retiro y esa es mi motivación", aseguró Martínez en una entrevista.

"No quiero perder, quiero disputar el título mundial, ganarlo y pelear contra los mejores. Y este combate número 60 es uno más de los que voy a tener en mi récord. Yo sé que todo me está acercando al título mundial. Lo que estoy haciendo está enfocado en que lo gane", afirmó. El desafío no es nada fácil, ya que el actual campeón mediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) es japonés Ryota Murata, quien ostenta un récord de 16 ganadas y 2 perdidas.

En cuanto a lo que será su cuarta presentación en España tras su regreso, el excampeón mundial superwelter y mediano argentino volvió en agosto de 2020 venciendo por KO en el séptimo asalto a José Miguel Fandiño. En diciembre de aquel año le ganó por KO técnico en el noveno round a Jussi Koivula. Por último, en septiembre de 2021 se quedó con un triunfo por puntos en decisión unánime ante Brian Rose. Será un nuevo desafío y con el mismo objetivo en mente.

Problemas en el pesaje

El pesaje se desarrolló este miércoles 26 de enero por la tarde de España. El argentino no dio el peso la primera vez que subió a la balanza. Minutos después, obligado a dar la categoría para combatir, pesó 72.800 al igual que Macauly McGowan, por lo que el duelo se desarrollará con total normalidad.

Cómo y dónde ver el combate de Sergio "Maravilla" Martínez

El combate de este jueves 26 de enero lo televisarán ESPN y la plataforma Star+ a partir de las 15:00. Las opciones para las diferentes compañías de cable son: a través de Cablevisión, DirecTV y Telecentro. Cada uno de ellos estarán disponibles a través de las diversas aplicaciones de los teleoperadores.

La presencia de otro argentino arriba del ring

El boxeador pampeano Mauro Alex Hasan Perouene, que cuenta con un total de 13 triunfos -6 por KO-, 4 derrotas y un empate, enfrentará al invicto filipino Bernard Angelo Torres. El duelo será a 10 asaltos, encuadrado en la categoría pluma y habrá un título en juego. El cinturón por el que peleará es el Ibero-Americano de la Organización Internacional de Boxeo (IBO) y será la primera vez que se suba al cuadrilátero para disputar un duelo con una faja en disputa.