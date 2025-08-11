Montse Tomé no renovará como seleccionadora femenina de España tras derrota en final de la Eurocopa

La seleccionadora española de fútbol femenino, Montse Tomé, dejará el cargo cuando finalice su contrato el 31 de agosto, anunció el lunes la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), tras la derrota ante Inglaterra en la final de la Eurocopa.

Sonia Bermúdez, actual seleccionadora sub-23 femenina, fue nombrada como su sucesora.

Tomé, que asumió el cargo hace menos de dos años, había ejercido anteriormente como segunda entrenadora de Jorge Vilda desde 2018 hasta su destitución en 2023.

Pese a guiar a España a la final del Campeonato de Europa en Suiza el mes pasado, la RFEF decidió no renovar el contrato de Tomé. Con anterioridad guió a España hasta el título de la Nations League 2023-24.

Sin embargo, una decepcionante campaña en los Juegos Olímpicos de París, donde el equipo no pudo conseguir una medalla, seguida de la angustiosa tanda de penales en la Eurocopa, minaron la confianza en su liderazgo.

"La Junta Directiva (...) ha querido agradecer el trabajo, la profesionalidad y su dedicación de Montse Tomé desde distintas responsabilidades durante su etapa como integrante de las selecciones nacionales en la RFEF, en especial, en el tiempo que ocupó el puesto de seleccionadora nacional absoluta", indicó la federación en un comunicado.

(Editado en español por Carlos Serrano)