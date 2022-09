Campazzo, sobre la polémica salida de García del seleccionado: "Situación fea"

Facundo Campazzo opinó sobre la intempestiva salida de Néstor "Che" García del seleccionado y analizó la llegada del sustituto, Pablo Prigioni.

Luego de la intempestiva salida de Nestor García como entrenador de la Selección Argentina de básquet, el referente del equipo Facundo Campazzo habló sobre lo que significó el polémico alejamiento del "Che" tras la victoria ante Bahamas en Mar del Plata. Además, opinó sobre la llegada como nuevo coach de Pablo Prigioni, excompañero suyo en el seleccionado.

Campazzo es uno de los integrantes que sobrevive de la Generación Dorada, un plantel que supo crear una disciplina de trabajo seria y compromiso con la camiseta celeste y blanco más allá de la cancha. El despido de García como entrenador disfrazado como renuncia, es un vicio de viejas conducciones que no se condice con los últimos procesos exitosos de la selección. Consultado por este tema por TyC Sports, en la previa al comienzo de la AmeriCup de Brasil, el base manifestó: “Fueron unos últimos tres o cuatro días con un poco de turbulencias, uno no está acostumbrado. Siempre es una fea situación cuando hay una salida de un entrenador. Hay que seguir adelante, mover la página, ahora está Pablo, confiar en él y darlo todo por esta Americup".

Luego, el jugador de 31 años, que está sin club en la actualidad, detalló cómo se encuentra el plantel tras las últimas horas en la que explotó la noticia del depsido del "Che" por cuestiones personales. "El grupo está bien, siempre se mantuvo unido que creo que es lo importante. Ahora, a 24 horas del primer partido, con ganas de que empiece y hacer un buen papel”, comentó el cordobés.

Además, opinó sobre la confirmación de Prigioni como nuevo entrenador del equipo argentino, que hasta hace días era uno de los asistentes principales de García. "Significa mucho tenerlo (a Prigioni) como técnico. Para cada uno de los jugadores, de los bases que fue un tremendo base, para nosotros que tenemos que absorber lo más que podamos. Convive 24/7 con la NBA ahora mismo, hace varios años que está. Tiene una visión muy buena en ese sentido. Debemos aprovecharla. Nosotros como jugadores confiar en eso, brindarnos a ese liderazgo de él. Estamos dispuestos al 100% con ganas y motivación”, explicó el exjugador de Peñarol de Mar del Plata.

Para finalizar, analizó el juego que mostrando el seleccionado y a lo que apuntan de cara a la AmeriCup y la ventana de clasificación al Mundial. "Hay una base que no se negocia nunca, se mantiene. Al final es la manera que siempre nos sentimos cómodos jugar y venimos construyendo hace años con buenos resultados. Mínimos detalles que al final en un torneo como este marcan la diferencia. Continuamos en esa construcción, la defensa, el extra pase, eso es lo que no se va a negociar nunca. El tipo de jugadas, el tipo de defensa, lo táctico es lo que quizás un poco se cambie”, confesó el base diestro que suma 8 títulos con el seleccionado. Y luego, cerró: “Confiamos en la ética de trabajo que se está haciendo en estos años, ahora también, si seguimos con eso creo que pasan cosas buenas”.

El futuro de Facundo Campazzo

El exjugador de Denver Nuggets en la última temporada aún se encuentra sin confirmar su futuro y la incertidumbre crece a la par que pasan los días sin novedades. Consultado por el periodista José Montesano sobre este tema, Facundo reconoció: "Es la misma pregunta que me hago yo todos los días: ¿dónde voy a jugar? No tiene respuesta. Me encantaría darte la primicia, pero no lo sé. A seguir esperando, tener paciencia, lo bueno es que mi cabeza está 100% acá en esta Americup y eso me permite no tener tiempo para pensar en lo otro. Tengo buena gente trabajando alrededor y sé que lo que vaya a venir va a ser lo mejor para mí".

Y para finalizar, Campazzo, que tiene una oferta importante del Real Madrid, volvió a dejar en claro cuál es su deseo. "Como dije siempre, mi prioridad es intentar, aprovechar una oportunidad más en la NBA. Se está intentando hacer eso. En lo personal estoy tranquilo. Sé que mi característica no es la paciencia, pero extrañamente lo estoy porque la paso bien con mis compañeros en la selección. Eso ocupa el 100%, no te voy a mentir que a veces me agarra un poquito de ansiedad, pero no son todos los días”, concluyó.