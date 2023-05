Xavi sorprendió a Lionel Scaloni desde Barcelona por la Selección Argentina: "No sabía"

Xavi sorprendió a Lionel Scaloni desde Barcelona al referirse a la Selección Argentina campeona de América y del mundo. La palabra del entrenador español sobre su colega.

Xavi Hernández, entrenador de Barcelona, sorprendió al hablar de Lionel Scaloni durante una entrevista en España. El DT de 43 años, excompañero de Lionel Messi, deseó la vuelta del crack al club y además llamó la atención al explicar que no conocía desde dónde venía el apodo de "Xavineta" que los hinchas "culés" le colocaron a su equipo tras el título en LaLiga 2022-2023.

El gigante catalán se llevó el campeonato nacional después de tres ediciones sin conseguirlo. Por lo tanto, algunos fanáticos eligieron elogiarlo con un seudónimo similar al que los argentinos utilizaron para la Selección campeona de América y del mundo. Entre risas, uno de los mejores mediocampistas de la historia del fútbol aceptó el curioso mote sin problemas.

Xavi habló de "La Xavineta" y se acordó de Scaloni: "Lo tuve que preguntar"

La nota del medio catalán Sport con el exjugador comenzó por el lado de los apodos que él había tenido desde chico hasta que llegó al plantel profesional de Barcelona, donde no le encontraban un seudónimo definido porque su nombre es muy corto. Sin embargo, ya en el rol de técnico del club del que es hincha desde pequeño, bautizaron a su equipo para halagarlo por la nueva estrella obtenida a nivel doméstico.

Scaloni, campeón del mundo como DT de la Selección Argentina.

Con relación a dicho mote, Hernández expresó que "´La Xavineta´ ha sido al llegar aquí (como DT)" y profundizó: "Es decir... No sabía. La verdad que lo tuve que preguntar: ´Oye , ¿esto de Xavineta, no?´. Y bueno, se ve que es en Argentina, ¿no? Que está ´La Scaloneta´ también, de Scaloni y tal, y bueno...". Para terminar, el exvolante español consideró que "es más que nada divertido, es positivo" y concluyó: "Me lo tomo a un poco de broma".

Scaloni: "Hay gente en la calle que me llama Scaloneta"

Si bien siempre dijo que el apodo para su Selección Argentina le resulta "incómodo", el estratega aclaró al mismo tiempo: "Pero no puedo hacer nada, mientras a los hinchas les guste yo estoy contento". No obstante, hizo reir a los periodistas que estaban en la conferencia de prensa cuando contó: "Los que me siguen acá sabe que no me gusta, nunca me gustó. Pero, ¿qué le voy a hacer? ¡Porque hay gente en la calle que me llama Scaloneta, no me dice ni siquiera Lionel! Entonces, claro, eso no está bueno, la verdad... ¡Sobre todo por el nombre de mi papá! Por lo menos, que digan Scaloni".