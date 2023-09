Ventilan detalles inéditos de Julián Álvarez en los festejos del Mundial: "Boludo"

Sacaron a la luz detalles inéditos de los festejos de Julián Álvarez por el Mundial de Qatar 2022 ganado con la Selección Argentina. El compañero y amigo que lo "mandó al frente".

Si bien Julián Álvarez suele ser muy tímido y reservado, al parecer en los festejos por el Mundial de Qatar 2022 se soltó y pudo desinhibirse. Al menos así lo reveló su compañero y amigo Exequiel "Tucu" Palacios, quien lo conoce desde las divisiones inferiores de River y con el que también comparte el plantel de la Selección Argentina.

Durante la entrevista con la periodista Sofía Martínez en Llave a la eternidad (TV Pública), el mediocampista de Bayer Leverkusen de Alemania sorprendió y "mandó al frente" al delantero de Manchester City de Inglaterra. Con una sonrisa de por medio, recordó cómo estaba la "Araña" durante la celebración por el título en la Ciudad de Buenos Aires.

El Tucu Palacios reveló que Julián Álvarez estaba "borrachito" en los festejos del Mundial

Con relación a la alegría que tenía todo el grupo de la "Albiceleste" por la tercera estrella conseguida en el estadio Lusail de Doha, el volante repasó: “En el helicóptero, después de los festejos me tocó viajar con (Lionel) Scaloni, (Alexis) Mac Allister, Julián y Lautaro (Martínez)". Acerca de la personalidad introvertida del cordobés, su excompañero en River contó que "Juli no habló en todo el Mundial, no habla, ¿viste? Y ahí se soltó y empezó a hablar". De hecho, profundizó: "Scaloni le decía ‘aahh ahora hablás, hablás, boludo’. Lo volvíamos loco, ahí se le conoció la voz a Juli". Entre risas, repasó además que "Scaloni también estaba borrachito...".

Sobre la alegría popular que significó la consagración frente a Francia el domingo 18 de diciembre, el "Tucu" Palacios rememoró que "cuando ves los videos, las fotos, esos momentos los recordás como si fueran de ayer...". Y amplió: "Después, cuando bajamos del avión y fuimos al predio, que estuvimos tres horas ahí para llegar, estaba la gente a las 3 de la mañana ahí esperándonos... Salimos al otro día a la mañana. Fue algo que te pone la piel de gallina".

Julián y Palacios, premiados por River junto a Martínez Quarta.

El mediocampista de 24 años ya piensa en el futuro tanto en Europa como en la "Albiceleste": "Siempre quiero ir por más, trato de ir por más. Tengo metas por cumplir todavía por cumplir, objetivos, así que soy un chico que siempre con silencio y por un costadito tratar de seguir trabajando y progresando". Y completó: "Después de lo que uno logró, uno dice, ¿qué más querés ganar o qué más querés hacer? Pero no, después cuando pasan los meses decís que depende de uno si quiere estancarse o quedarse ahí. Pero no, uno siempre quiere ir por más".

Los números de Julián Álvarez en la Selección Argentina