Un ídolo de Manchester United atacó a Garnacho tras irse a la Selección Argentina: "Mal"

El insólito ataque que recibió Alejandro Garnacho de una gloria de Manchester United tras su viaje a la Selección Argentina.

Alejandro Garnacho viene teniendo una buena primera parte de temporada en Inglaterra y siendo decisivo en los partidos, sin embargo en los últimos días algunos hinchas lo criticaron y ahora la situación fue más allá. Es que Roy Keane, multicampeón e ídolo de Manchester United, se sumó a los comentarios negativos y atacó al delantero luego de sumarse a la Selección Argentina, para jugar las Eliminatorias Sudamericanas.

Todo comenzó después que Bruno Fernandes, capitán de los "Red Devils", revelara que el "Bichito" no festejó el gol ante Leicester por la Premier League el pasado fin de semana porque “siente que perdió la confianza de parte de la afición”. Parece que Keane no tomó bien la declaración del volante portugués y expresó sin vueltas su opinión del argentino en el podcast Stick to Football: "Si no puedes celebrar un gol, hay algo terriblemente mal en este juego...“.

El irlandés, que jugó en Manchester United entre 1993 y 2006 y ganó siete Premier League, continuó sobre el presente del extremo: "Lo que sea que le haya pasado a cualquier jugador fuera de la cancha, adentoro ya no importa: jugás para marcar un gol". "Cuando marcás un gol, no deberías pensar en nada más. Tienes fans que han viajado y pagado fortunas para llegar allí, y él habla de gente que se mete con él“, insistió.

Keane, que se consagró campeón de una Champions League y una Intercontinental, no ocultó su molestia con la actitud del "Bichito" y concluyó con un duro comentario: “La gente hace sacrificios para viajar a ver al Manchester United, él marca un gol brillante, están pasando por un momento difícil, y si un jugador más joven no puede disfrutar marcando un gol para el Manchester United, entonces consigue un trabajo en otro lado“.

Los números de Garnacho en Manchester United en la temporada 2024/2025

.Partidos: 18.

.Goles: 7.

.Asistencias: 4.

Sorpresa por el mensaje de Garnacho en su vuelta a la Selección Argentina: "Mi carrera"

sorprendió a sus miles de seguidores en las redes sociales con un mensaje previo a los partidos por las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 con la Selección Argentina. El joven nacido en España que se desempeña en Manchester United se expresó, aunque sus palabras no tuvieron relación con el combinado nacional. Igualmente, como es habitual, el "Bichito" no pasó desapercibido y causó furor entre sus fanáticos.

Esta vez, el comunicado del atacante fue para una de las glorias de los "Diablos Rojos" que dejó su cargo de entrenador interino en las últimas horas. Se trata de Ruud van Nistelrooy, exjugador neerlandés que es ídolo en la institución inglesa y que reemplazaba a Erik Ten Hag antes del arribo del portugués Rubén Amorim. Luego de que el exjugador lo comuniacara, el crack de la "Albiceleste" le dedicó un emotivo posteo con una imagen de ambos abrazados.

"Fue un tiempo corto, pero fue especial. Aprendí mucho de vos y lo guardaré para mí por el resto de mí carrera, pero lo que más voy a recordar es lo que sos como persona. Nos vamos a encontrar de nuevo, leyenda", escribió Garnacho en inglés en una historia de Instagram, en la que mencionó al exdelantero de Manchester United. En los números como DT no le fue nada mal, ya que dirigió cuatro partidos de los cuales ganó tres y empató uno. En todos tuvo protagonismo "Garna", que sólo en uno arrancó desde el banco de los suplentes.

Ahora, con el arribo del nuevo entrenador, los "Diablos Rojos" buscarán dar pelea tanto en la Premier como en la UEFA Europa League. La realidad es que en el certamen doméstico están lejos de la punta con sólo 15 unidades, a 13 de Liverpool, pero con 26 fechas por delante. Por otro lado, en el torneo continental acumulan 6 unidades en cuatro encuentros disputados y hoy clasificarían a la ronda de 16avos de final.