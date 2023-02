Un campeón del mundo sueña con jugar en River: "Lo tengo en la cabeza"

Al jugador aún le quedan dos años de contrato en el fútbol europeo, pero reconoció su deseo de ponerse la casaca del "Millonario". Además prometió que intentará convencer a algunos compañeros del seleccionado.

Un jugador campeón con la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022 manifestó este viernes su deseo de volver a jugar en River Plate y hasta reconoció que hará lo posible para "arrastrar" a algún compañero para que se ponga la camiseta del "Millonario". El futbolista lleva una larga trayectoria en el fútbol europeo y planea regresar al país.

Luego de la consagración en la Copa del Mundo de Qatar, varios jugadores del seleccionado revelaron que les gustaría volver, más temprano que tarde, a los clubes de Argentina donde surgieron para expresar la gratitud que sienten. Si bien existe una clara diferencia económica con nuestro país y las cuestiones familiares son temas a evaluar, Germán Pezzella, salido de las divisiones inferiores de River, no descartó la posibilidad de volver al club de Núñez en el futuro cercano.

El deseo de Germán Pezella de volver a River Plate

Pezella, que tiene contrato con Real Betis de España hasta junio de 2025, dialogó con Radio Continental y expresó su sentimiento sobre una eventual vuelta a River: "Siempre le dije a mí mujer cuando nos fuimos de Argentina que yo iba a volver a River en algún momento. Obviamente que uno tiene que encontrar el momento justo, pero es un deseo grande que tengo", comenzó diciendo el zaguero central de 31 años.

El oriundo de Bahía Blanca se marchó al fútbol de Europa en 2015, cuando fue transferido en 2.500.000 de euros por el 50% de su ficha. Más allá de llevar ochos jugando en el exterior, el exdefensor de Fiorentina comentó qué lo motiva para regresar: "Cada año que pasa estando afuera también se extraña nuestro país, la familia, los amigos y sobre todo cada partido que uno ve de River. El otro día vi con las tribunas nuevas y siempre obviamente lo tengo en la cabeza. Ojalá en algun momento se dé".

Además, Pezzella reconoció que le gustaría atraer a Nicolás Otamendi y Manuel Lanzani para que se calzen la camiseta del "Millonario", dos futbolistas que confesaron ser hinchas de River y hasta que tuvieron charlas con la dirigencia actual. "Olvidate que a alguno vamos a arrastrar, somos varios que estamos dando vueltas por acá".

Alerta en River: un jugador clave para Demichelis se lesionó y no jugaría ante Tigre

Un jugador clave en el esquema de Martín Demichelis en River sufrió una inesperada lesión y está en duda para el partido ante Tigre por la cuarta fecha de la Liga Profesional de Fútbol. El entrenador le tiene mucha consideración dentro del equipo titular, por lo que sería una baja muy sensible para él, aunque tiene variantes para reemplazarlo. El "Millonario" tratará de conseguir su tercera victoria en lo que va del campeonato para no perder de vista el primer puesto.

José Antonio Paradela se convirtió en una pieza fundamental del elenco que dirige el ex defensor del Bayer Munich y a pocas horas del encuentro ante el "Matador" su presencia no está confirmada. El atacante con pasado en Gimnasia de La Plata es uno de los hombres de confianza del entrenador y tuvo un buen desempeño desde la pretemporada hasta lo que va del torneo. En la previa del cotejo, aguardan por su pronta recuperación para que no se lo pierda.

Según trascendió, el ex futbolista del "Lobo" platense tiene una sobrecarga muscular en su pierna izquierda y, a pesar de que entrenó a la par de sus compañeros, sí generó preocupación. Al margen de esto, Demichelis se ilusiona con la posible vuelta de Nicolás De La Cruz, quien se sometió a un tratamiento en su rodilla derecha luego de disputar el Mundial y regresaría recién contra Banfield por la semifinal del Trofeo de Campeones pendiente del 2020. Igualmente, el uruguayo no es la única opción que tiene el estratega.

El principal candidato para ser titular en lugar de Paradela es nada más y nada menos que el joven Franco Alfonso. Este último ingresó en los tres partidos del campeonato, demostró su buen potencial en la pretemporada llevada a cabo en Estados Unidos y es una de las jóvenes promesas de la institución. Mientras tanto, desde la dirigencia aguardan por la renovación de su contrato.