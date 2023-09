Un campeón del mundo con la Selección Argentina anunció su posible retiro: "Lo di todo"

El jugador lo reconoció públicamente luego de haber rescindido contrato en Europa.

La Selección Argentina podría quedarse sin un jugador más que especial de la inolvidable consagración del Mundial de Qatar 2022. Alejandro Gómez, que se quedó sin equipo tras marcharse del Sevilla, sorprendió a los fanáticos al reconocer que está analizando retirarse del fútbol.

Las últimas semanas del "Papu" tuvieron rumores de todo tipo. Si bien estuvo a un paso de recalar en un equipo de Emiratos Árabes sobre el cierre de pases, la posibilidad se esfumó y hasta se especuló con un posible regreso al fútbol argentino. Sin embargo, ninguna de las opciones se concretaron y ahora el jugador surgido en Arsenal de Sarandi realizó una declaración que impacta sobre su futuro.

La confesión de Papu Gómez sobre su retiro

En una entrevista con el medio Eco Di Bergamo, Gómez habló de su experiencia en Atalanta pero también sobre su paso por el seleccionado argentino: "Mirar hacia atrás y darme cuenta de que gané un Mundial sigue siendo surrealista. Me hace darme cuenta de que todo el arduo trabajo y la dedicación en mi carrera han dado sus frutos de una manera que nunca imaginé".

Sin embargo, lo más sorpresivo fue su respuesta tras ser consultado sobre dónde continuará su carrera. "Estoy disfrutando de mi estancia en Sevilla, pero estoy esperando la oportunidad adecuada. Si no llega, podría considerar retirarme. Lo di todo por el fútbol y no quiero acabar amargado", aseguró.

La inesperada confesión de Papu Gómez sobre su retiro.

"Papu", que rescindió su contrato con el equipo sevillano luego de dos temporadas, no volvió a ser convocado por Lionel Scaloni tras la Copa del Mundo en Qatar y fue vinculado con un nuevo paso con el Atalanta, club del que es ídolo. "Aunque Argentina siempre estará en mi corazón, Europa es donde quiero vivir. Pero una cosa es segura: quiero volver a Bérgamo para sentir el cariño de la gente", manifestó.

Con el mercado de transferencias cerrado desde el 31 de agosto, el exjugador de San Lorenzo se quedó sin alternativas y su futuro en el fútbol es una incógnita tras 18 años en el profesionalismo. El "Papu" debutó en el seleccionado "Albiceleste" en 2017 de la mano de Jorge Sampaoli, convirtió tres goles en 17 partidos y ganó tres títulos: Copa América 2021, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022.

Lionel Messi le dijo a Migue Granados si jugará el Mundial 2026: "Pasaron los años"

Lionel Messi habló de su posible participación en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 en la entrevista con Migue Granados para el canal de streaming Olga, donde dejó un mensaje con el que sorprendió a todos. Claro que en principio tendrá la Copa América por delante, en 2024, y dos años después se disputará la cita mundialista y su presencia es una verdadera incógnita. Por este motivo, la "Pulga" despejó todo tipo de dudas en plena nota y no se guardó nada.

"La pasamos muy bien acá en la Copa América, el ambiente es muy lindo... Después de ese torneo se verá, pasaron los años, voy a ver cómo me voy sintiendo, la liga (por la MLS) también tiene otro ritmo. Después veré cómo me voy sintiendo, faltan tres años todavía", aseguró el diez de la Selección Argentina y recordó aquel certamen que disputó en 2016 con la "Albiceleste" que se desarrolló en suelo estadounidense. Claro que, lo que más llamó la atención fue lo que dijo sobre la próxima Copa del Mundo.

"No lo pienso todavía porque está lejos. Sí que pienso en llegar bien a la Copa América que se juega acá", lanzó Messi sobre su participación en dicho campeonato. Además, el rosarino habló sobre su futuro luego del fútbol: "No pensé qué voy a hacer después del retiro, no quiero pensarlo. Quiero seguir disfrutando de lo que hago, di un paso importante por el hecho de dejar Europa y venir acá. Lo que más disfruto es jugar. Tengo la suerte de hacer un laburo que me encanta, si bien tengo responsabilidades y objetivos no deja de ser algo que disfruto haciéndolo. ¿Pero qué voy a hacer? No sé. Me gusta algo relacionado con el fútbol, con los chicos, enseñar, ser director deportivo quizá también... No sé".

Por último, Leo habló de cómo conoció a su compañera de vida cuando daba sus primeros pasos en la "Lepra": "Me quedaron pocos amigos de Argentina porque me fui muy chico. La comunicación es complicada porque antes tenías que poner monedas y pasaba rápido. O era por carta... No era como es ahora. Uno de mis mejores amigos es el primo de Antonela. Cuando empecé a jugar en Newell's con 6 años éramos compañeros y ahí nos conocimos con ella. Por años no nos comunicábamos, nada, porque era jodido. Con 16 o 17 años nos volvimos a hablar".