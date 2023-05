Toni Kroos pidió a una joya de la Sub 20 de Argentina en Real Madrid: "Es buenísimo"

Toni Kroos pidió que una joya de la Selección Argentina Sub 20 juegue en la Primera División de Real Madrid. "Debería entrenarse con nosotros", lo elogió el crack alemán.

El elogio de Kroos para una joya de la Selección Argentina Sub 20.

Toni Kroos llenó de elogios a una joya de la Selección Argentina Sub 20 y hasta lo pidió para la Primera División de Real Madrid. El mediocampista alemán de 33 años sorprendió al hablar de una de las principales apuestas a futuro de "La Albiceleste", con el entrenador Javier Mascherano siguiéndolo de cerca permanentemente.

El campeón del mundo en Brasil 2014 se refirió nada menos que a Nicolás Paz, volante de 18 años que por ahora juega en el Castilla, es decir en la Reserva del "Merengue". El juvenil no fue cedido por el club español para el Mundial Sub 20 de Argentina, pero tiene una gran proyección y todo indica que en la próxima temporada pasará definitivamente al plantel estelar de la institución.

Kroos alabó a Nico Paz, de la Selección Argentina Sub 20: "Debería entrenarse con nosotros"

Durante una entrevista con el medio deportivo madrileño Marca, el futbolista europeo opinó con relación a su colega: "Este chico debería entrenarse con nosotros todos los días porque es buenísimo". Más allá de que la mayoría de las semanas el hijo del exjugador Pablo "Pescadito" Paz trabaja con los jóvenes de "La Casa Blanca", el ex Bayern Múnich desea que se sume al primer equipo para las prácticas en el predio de Valdebebas.

Kroos y Paz, rivales en varios entrenamientos de Real Madrid.

Después de las palabras del alemán, el mediocampista zurdo replicó la nota a través de una historia en su cuenta oficial de Instagram. Al margen de que se perdió la Copa del Mundo juvenil, continúa en los planes de "La Albiceleste" a futuro, con "Masche" y Lionel Scaloni en conversaciones constantes con relación a las principales promesas del país.

La historia de Paz en Instagram sobre los elogios de Kroos.

Carlo Ancelotti también halagó a Paz: "Lo ha hecho muy bien"

El DT italiano del plantel profesional del Madrid fue consultado por el joven volante y opinó que "tiene proyección para jugar en el primer equipo". De hecho, valoró sus rendimientos tanto en el Juvenil A como en la Reserva: "Lo está haciendo muy bien con (Álvaro) Arbeloa y las veces que fue utilizado por Raúl también lo ha hecho muy bien en el Castilla". Con el contrato vigente hasta el 30 de junio de 2027 con el club de la capital española, ya fue convocado dos veces con la Primera pero todavía no debutó oficialmente, aunque disputó algunos amistosos.

Quién es Nico Paz, otro de los "europibes" que ilusiona a la Selección Argentina

Nacido en España, en este caso en Tenerife, se trata del hijo del exjugador mundialista albiceleste Pablo "Pescadito" Paz. Tiene ambas nacionalidades con 18 años y él mismo decidirá qué camiseta usará más adelante. Es mediocampista central y tiene una estatura poco frecuente para alguien en ese puesto: mide 1.86 m. Se caracteriza por la buena visión, el panorama, el correcto pase y la lectura del juego, aunque no es rápido. "Está siempre bien ubicado y es muy inteligente, se parece a Sergio Busquets", comentaron desde el Real Madrid.

No obstante, en los videos que trascendieron en las redes se puede observar que, por ser zurdo, se asemeja un poco más a Fernando Redondo. Tiene muchísima técnica, ejecuta pases para romper líneas y hasta suele pisar el área rival. Llegó al "Merengue" en 2016, cuando se incorporó al Infantil B como una de las mayores promesas. Aunque desde la capital ibérica pretenden que represente a "La Roja" mayor a futuro, en marzo de 2022 Scaloni lo convocó para que conociera el predio de Ezeiza y el ambiente albiceleste y el joven no dudó. El llamado para él, al igual que el resto de los juveniles, se realizó pensando en la Sub 20 que conduce Mascherano, en el marco de un proyecto que lleva a cabo el Departamento de Socuting que la AFA tiene en el Viejo Continente.