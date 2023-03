Tapia reveló la principal razón de la renovación de Scaloni: "Los jugadores"

El presidente de la Asociación de Fútbol Argentino dejó en claro la razón principal por la que le ofreció la renovación a Scaloni.

Después de lo que significó la firma del contrato como entrenador de Lionel Scaloni, Claudio "Chiqui" Tapia lanzó un fuerte elogio al técnico que salió campeón del mundo y que renovó con la Selección Nacional.

Alejado de cualquier otra situación, Claudio Tapia indicó que, para él, el verdadero "padre de la criatura" es Lionel Scaloni. En una charla con la plataforma Relatorxs, el presidente de la Asociación de Fútbol Argentino agregó: "Desarrolló un proyecto de 8 y 10 años más de selección, con varios chicos y lo vemos muy bien; los jugadores confían en él".

En ese mismo sentido añadió: "Con Scaloni ganamos la Finalissima contra Italia, la Copa América y la Copa del Mundo. Y está bien que continúe lo que iniciamos hace cuatro años". Por otro lado, también habló del capitán de la Selección: "Es el mejor jugador del mundo, nos deslumbra con sus genialidades y siempre sale con algo nuevo. Tiene el mismo objetivo que nosotros, la próxima Copa América y ojalá siga batiendo todos los récords. Además, verlo feliz a Messi nos hace disfrutar mucho".

El mensaje menos esperado de Diego Latorre para De Paul con Tini Stoessel

El ex delantero de 53 años subió en la historia una foto con la cantante y luego mencionó al volante con un particular comentario: "Te la estoy cuidando". Rápidos, algunos usuarios comenzaron a replicarla en las redes sociales y a hacer especulaciones acerca de la relación a la distancia entre la artista y "Rodri", que continúa en España mientras se recupera de la lesión en Atlético de Madrid

Más allá de la postal con Tini, el ex atacante de Boca, Racing y "La Albiceleste", entre otros, demostró que pasó una gran noche y hasta se jactó de no ir a bailar mientras todo lo hacían. "Nadie me pide fotos. Absolutamente devaluado", bromeó cuando algunos presentes requerían una selfie con su esposa y no con él.

La lista de convocados de la Selección Argentina para los amistosos de marzo de 2023

Arqueros: Franco Armani (River Plate), Gerónimo Rulli (Ajax) y Emiliano Martínez (Aston Villa).

Defensores: Juan Foyth (Villarreal), Gonzalo Montiel (Sevilla), Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Nehuén Pérez (Udinese), Nicolás Otamendi (Benfica), Cristian Romero (Tottenham), Germán Pezzella (Betis), Nicolás Tagliafico (Lyon), Lisandro Martínez (Manchester United), Marcos Acuña (Sevilla) y Lautaro Blanco (Elche).

Mediocampistas: Leandro Paredes (Juventus), Guido Rodríguez (Betis), Enzo Fernández (Chelsea), Máximo Perrone (Manchester City), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid), Facundo Buonanotte (Brighton), Thiago Almada (Atlanta United), Giovani Lo Celso (Villarreal) y Alexis Mac Allister (Brighton).

Delanteros: Lionel Messi (PSG), Angel Di María (Juventus), Lautaro Martínez (Inter), Julián Alvarez (Manchester City), Angel Correa (Atlético de Madrid), Paulo Dybala (Roma), Emiliano Buendía (Aston Villa), Valentín Carboni (Inter), Alejandro Garnacho (Manchester United), Nicolás González (Fiorentina) y Alejandro "Papu" Gómez (Sevilla