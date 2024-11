Selección Argentina vs. Paraguay por Eliminatorias al Mundial 2026: hora, TV, formaciones y cómo verlo online

Vivo | la Selección Argentina enfrenta a Paraguay por las Eliminatorias

La Selección Argentina se enfrentará este jueves 14 de noviembre a Paraguay desde las 20:30 por la fecha n°11 de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 en un partido clave para la "Albiceleste". Es que los dirigidos por Lionel Scaloni se mantienen como únicos líderes de la tabla de posiciones y un triunfo los acercará aún más a lograr la clasificación a la Copa del Mundo. Para esto, tendrán que vencer a los comandados por Gustavo Alfaro que llevan varios encuentros sin perder.

Con Lionel Messi como máxima figura y la vuelta a la titularidad de Emiliano "Dibu" Martínez en lugar de Gerónimo Rulli tras cumplir su sanción, el DT ya confirmó a los 11 que saldrán al verde césped del Estadio Defensores del Chaco. Por su parte, la "Albirroja" llega en un buen momento y no pierde las esperanzas de imponerse en su casa tal como lo hicieron contra Brasil el pasado mes de septiembre. Por este motivo, a los campeones de América no les será fácil quedarse con los tres puntos más allá de la aplastante victoria contra Bolivia en el Estadio Más Monumental.

La Selección Argentina está a un paso de meterse en el Mundial del 2026, pero en esta doble fecha de Eliminatorias no depende de sí misma. En caso de que Bolivia y Venezuela no sumen en ninguno de los dos compromisos, los de Scaloni tendrán su pasaje asegurado si ganan los seis puntos posibles. Por el lado de los "guaraníes", están a 9 unidades de la "Albiceleste" a falta de 8 fechas para el final, pero de la mano de Alfaro no conocen la derrota ya que llevan 4 victorias y 2 empates desde su debut.

La próxima fecha, el combinado nacional será local ante Perú en la Bombonera el 19 de noviembre a las 21hs, mientras que Paraguay visitará a Bolivia a las 17hs del mismo día. Por supuesto, el objetivo es el mismo y ambos están bien perfilados para lograrlo. Cabe destacar que el clasificatorio se reanudará recién en 2025 donde el seleccionado local jugará ante Uruguay en Montevideo (19/03) y luego se verá las caras con Brasil en nuestro país (24/03).

Cuándo juega la Selección Argentina vs. Paraguay y Perú por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026

Los dirigidos por Lionel Scaloni tendrán acción este jueves 14 de noviembre, cuando enfrenten en condición de visitante a Paraguay. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Defensores del Chaco, a partir de las 20:30 de nuestro país mientras que cinco días después, la "Albiceleste" recibirá a Perú en La Bombonera desde las 21. En caso de que se den algunos resultados, el combinado nacional podría sellar su clasificación al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 en el segundo compromiso a disputarse en la cancha de Boca Juniors.

Formaciones de Paraguay y Argentina

Paraguay: Roberto Fernández; Gustavo Velázquez, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso; Andrés Cubas, Diego Gómez, Miguel Almirón, Julio Enciso; Ramón Sosa e Isidro Pitta. DT: Gustavo Alfaro.

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Los números del historial entre Argentina y Paraguay