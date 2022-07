Selección Argentina: Paredes echó a Dibu Martínez del grupo de WhatsApp y la respuesta fue letal

Leandro Paredes echó en broma a "Dibu" Martínez del grupo de WhatsApp de la Selección Argentina y la reacción del arquero en las redes sociales fue lapidaria.

Leandro Paredes echó en broma a Emiliano "El Dibu" Martínez del grupo de WhatsApp de la Selección Argentina de fútbol y la reacción del arquero en las redes sociales fue lapidaria. La amistad entre los jugadores de "La Scaloneta" parece inquebrantable y hasta se permiten este tipo de chistes.

El mediocampista de PSG (París Saint-Germain) visitó el programa de televisión ESPN Playroom que conduce "Migue" Granados y se soltó a pleno. En medio de la distendida charla, el presentador le pidió que excluyera en vivo a algún integrante del grupo del chat del Seleccionado y todo lo que ocurrió luego fue pura diversión entre los protagonistas.

El "enojo" de Dibu Martínez con Paredes en Instagram.

Mientras dialogaban entre risas acerca del presente que vive el combinado nacional dirigido por Lionel Scaloni, el hijo de Pablo Granados le hizo un pedido al volante central, que es el administrador en cuanto a la mensajería instantánea de "La Albiceleste": "¿Tenés el celu encima? ¿Puedo ver el grupo de la Selección?", le preguntó.

Sin embargo, el ex Boca le contestó con un "no" tajante. Eso sí: accedió al pedido de eliminar del chat por un rato a uno de los futbolistas. "Sacá a uno que se enoje, al más calentón, que no entienda por qué lo sacaste...", le pidió Miguel.

"¡Al Dibu! 'Martínez Emiliano'. Eliminar del grupo...", le siguió el juego Paredes, que efectivamente quitó al arquero de Aston Villa de Inglaterra. "Jajaja hermoso, afuera El Dibu. ¿Y quién es el arquero suplente? Sacalos a (Franco) Armani y a (Juan) Musso, a los dos, ya está", celebró Granados.

La captura de pantalla de Dibu Martínez, echado por Paredes del grupo de la Selección Argentina.

Con mucha buena onda, "Lea" cumplió con los insólitos pedidos del conductor de ESPN y recibió la "dura" contestación de su compañero y amigo a través de su Instagram oficial (@emi_martinez26). De hecho, el ex Independiente subió una historia del momento exacto del video en el que su colega lo "traicionaba" y escribió "eso nooooooooo", con dos emojis de risas incluidos.

Paredes y Dibu Martínez, amigos de la Selección Argentina.

Más tarde, el marplatense también adjuntó una captura de pantalla de su teléfono en la que demostraba cómo, efectivamente, había quedado afuera del WhatsApp ante las burlas de sus compañeros. "Lea Paredes removed you (te eliminó)", se leyó en el mensaje. "@leaparedes20 eso no se hace", publicó junto a los mismos dos emojis.

Paredes se divirtió junto a Tacho Riera en ESPN Room.

Paredes habló sobre El Dibu Martínez: "Es un loco lindo"

Hace más de un mes, el medio Filo News posteó la entrevista con el jugador de PSG como parte del programa Caja Negra, liderado por el periodista Julio Leiva. Entre los temas de la charla estuvo precisamente el buen clima de amistad generado en el plantel dirigido por Scaloni y capitaneado por Lionel Messi, su compañero también en el equipo francés.

Cuando le llegó el turno de opinar acerca de Emiliano Martínez, el ex Roma sentenció: "¡´El Dibu´ esta re loco, no le importa nada! Pero bien, (es) un loco lindo".