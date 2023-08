Selección Argentina: la sorpresiva lista Sub 23 de Mascherano con joyas del fútbol local

El entrenador del seleccionado juvenil, Javier Mascherano, informó los convocados que iniciarán el proceso con vistas al Preolímpico 2024.

Selección Argentina Sub 23: Javier Mascherano entregó la lista de convocados que se preparán con vista al Preolímpico 2024 que dará pasajes a Francia 2024.

La Selección Argentina Sub 23 comienza su preparación pensando en el Preolímpico para clasificar a los Juegos Olímpicos de París 2024. Javier Mascherano entregó la primera lista con varias figuras del fútbol argentino que verán acción en la misma fecha que en el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Aprovechando que no se disputará la 4° jornada de la Copa de la Liga Profesional debido al inicio del torneo sudamericano para clasificar al Mundial, el seleccionado comandado por Mascherano iniciará su proceso con vistas al Preolímpico que se disputará a inicios de 2024. Para eso, el entrenador citó importantes futbolistas de Boca y River, entre otros.

En el caso del "Xeneize", el equipo que más jugadores cedió, se encuentran Cristian Medina, Nicolás Valentini y Leandro Brey, salvo el último, todos son muy requeridos por Jorge Almirón. El "Millonario", por su parte, presta a Pablo Solari y Santiago Simón, dos jugadores que son muy utilizados por Martín Demichelis.

La primera lista Sub 23 de Javier Mascherano

Arqueros: Leandro Brey (Boca), Facundo Sanguinetti (Banfield) y Joaquín Blazquez (Platense).

Defensores: Marco Di Cesare (Argentinos), Gonzalo Luján (San Lorenzo), Julián Malatini (Defensa), Kevin Lomónaco (Tigre), Nicolás Valentini (Boca) y Lucas Esquivel (Athletico Paranaense).

Volantes: Cristian Medina (Boca), Juan Sforza (Newell's), Lautaro Giaccone (Central), Juan Nardoni (Racing), Santiago Simón (River), Rodrigo Villagra (Talleres), Bruno Zapelli (Athetico Paranaense), Santiago Pierotti (Colón), Kevin Zenón (Union) y Alan Velasco (FC Dallas).

Delanteros: Pedro De La Vega (Lanús), Abiel Osorio (Velez), Luciano Gondou (Argentinos), Pablo Solari (River) y Thiago Almada (Atlanta United).

La jugada de Javier Mascherano y Lionel Scaloni en las listas

Si bien en la imagen difundida por la Asociación del Fútbol Argentino aparecen solo los jugadores del ámbito local, la casa madre de nuestro fútbol encontró una forma efectiva para contar con más opciones. Como los clubes del exterior no iban a ceder a sus jugadores para el seleccionado de Mascherano, ya que no existe obligación reglamentaria, Lionel Scaloni sumó en su lista del equipo mayor a Alan Velasco, de Dallas FC, Lucas Esquivel y Bruno Zapelli de Athletico Paranaense y entrenarán con el Sub 23.

Si bien Dallas y el equipo brasileño ya adelantaron que cederán a sus futbolistas en caso de que Argentina obtenga el pasaje, no estaban de acuerdo en que se sumaran a este primer encuentro. Sin embargo, los tres terminarán entrenando en el predio de Ezeiza. Distinto es el caso de Lucas Beltrán, que es tenido en cuenta por Mascherano pero Fiorentina dejó en claro que no lo cederá para el torneo juvenil del próximo año.